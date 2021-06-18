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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde İnme Ünitesi açıldı

İHA

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde İnme Ünitesi açıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan İnme Ünitesi hizmet vermeye başladı. Nöroloji uzmanlarının uhdesinde çalışmaya başlayan ünitede, inme inen ve erken dönemde başvuran hastalar tedavi edilerek eski sağlığına kavuşturulacak.
Hastaların uygun ve yeterli rehabilitasyon tedavisi alabilmesi ve inme tekrarından korunması için önlemler ve altyapı olanaklarının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi sebebiyle inme ünitesinin açıldığını dile getiren Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, "Burada verilecek tedavinin sadece inme başlangıcından sonraki 4,5 saat içinde verilmiş olması gerekiyor. Bu yüzden hastaların mümkün olan en kısa zamanda hastaneye ulaşmaları büyük önem taşıyor" dedi.
Açılan İnme Ünitesi hakkında bilgiler veren Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hasan Doğan ise “6 aydır Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. İlk başladığım günden itibaren hastanemizde inme hastalarının çok olduğunu gördük. Sinop yaşlı nüfusun çok olduğu bir il ve inme Sinop’ta çok yüksek görülüyor çünkü inme yaşla birlikte artabilen bir hastalıktır. İnme hastalarının yaklaşık yüzde 85’i damar tıkanıklığı, yüzde 15’i beyin kanamasıyla oluşuyor. Bu damar tıkanıklığı döneminde dakikalar, saatler, hatta saniyeler bile bizim için çok önemli, çünkü erken başvuru olursa bu damar tıkanıklığını vereceğimiz tedavi ile açabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.
Açılan ünite ile dünyada uygulanan tedavinin Sinop'a da getirildiğini belirten Hasan Doğan, "Tüm dünyada uygulanan bu tedavinin Sinop’ta da uygulanabilmesi için yöneticilerimiz ile birlikte görüştük ve Sinop’a bir inme ünitesi açmaya karar verdik. Açtığımız inme ünitesi sayesinde tüm dünyada da uygulanan bu tedavinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlamasını sağladık ve şu an 4 yataklı bir inme ünitemiz var. Akut inme ile gelen hastalarımız ilk 4 buçuk saatte geldiklerinde ve uygun şartları sağlıyorlarsa damardan çok güçlü kan sulandırıcı tedavilerle bu pıhtıyı eritmek üzerine bir tedavi uyguluyoruz. Zaman bizim için çok önemli, vakit beyindir, zaman beyindir düşüncesiyle tüm dünyada da aynı söylem kullanılmaktadır. Çünkü ilk 1 buçuk saatte verdiğimiz tedavi ile her dört buçuk hastadan birini, ilk 3 saatte verdiğimiz tedavi ile her 9 hastadan birini, ilk 4 buçuk saatte verdiğimiz tedavi ile ise her 14 hastadan birini engelsiz bir şekilde taburcu edebiliyoruz. 4 buçuk saatten sonra maalesef bu tedaviyi uygulayamıyoruz. O yüzden bizim söylemimiz zaman beyindir, kol bacak güçsüzlüğü konuşma bozukluğu, yüzde kayma gibi semptomları olan kişilerin vakit kaybetmeden hastanemize başvurması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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