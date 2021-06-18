Erbakan, hükümeti eleştirdi

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´nın faaliyet raporu üzerinden hükümeti eleştirdi, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'ta partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Sinop Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Erbakan, geçim sıkıntısına değindi. Erbakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´nın açıkladığı faaliyet raporu üzerinden hükümete yaptığı eleştiride şunları söyledi:
"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´nın faaliyet raporunda `Biz bakanlık olarak 2019´da toplam 688 bin haneye gıda yardımı yaptık, 2020 yılında 1 milyon 154 bin haneye gıda yardımı yaptık´ diyor. Bunun manası açlık artıyor demek. Bu nerden baksanız 7-8 milyon insan yapar. Yine bakanlığın açıkladığı raporda 2019´da 3,3 milyon haneye, 2020´deyse 6,6 milyon haneye sosyal yardım yaptık diyor. 6,6 milyon hane 30 milyon insan demektir. 30 milyon insan Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 40´ı yapıyor." DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-06-18 21:11:42
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