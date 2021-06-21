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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullarda yüz yüze faaliyet

İHA

Okullarda yüz yüze faaliyet

Sinop’ta 20202021 eğitimöğretim yılı 18 Haziran'da karnelerin verilmesiyle sona ermişti ancak 21 Haziran2 Temmuz 2021 tarihleri arasında eğitimöğretim faaliyetleri okullarda yüz yüze devam ediyor.
Öğrenciler 2 Temmuz'da okullarda başlayacak olan telafi derslerinden önce hem eğlendikleri hem de öğrendikleri sosyal aktiviteleri yapıyorlar. Program kapsamında öğrencilerin kimisi bahçe kazarak sebze ekiyor kimisi makromeden anahtarlık yapıyor kimisi evlerinin bahçesinden topladıkları gül yapraklarıyla gül suyu şerbeti yapmayı öğrenirken, bazı öğrenciler ise satranç konusunda ustalaşıyor. Bazı öğrenciler de okul bahçesinde oyun oynayıp, kitap okuyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Ercan Yıldız uygulanacak programla öğrencilerin hem akademik hem sosyal yönde gelişimlerine büyük katkı sağlanacağını belirtti.
Yıldız, “Millî Eğitim Bakanlığı olarak 18 Haziran'da okullarımızda elektronik karnelerimizi ilan ettik. Öğrencilerimiz oradan kendi karnelerini görmüş oldular ancak 2 Temmuz’a kadar 20202021 eğitimöğretim yılı devam etmiş olacak. Bugünden itibaren 2 Temmuz’a kadar daha çok açık hava alanlarını kullanarak, pandemi kurallarına da uygun çocuklarımızın sosyal, psikolojik, fiziksel kültürel sportif gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yapacağız. Bugün Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulundayız. Gerçekten çocuklarımız okul idaremiz ve öğretmenlerimizle birlikte çok güzel çalışmalar hazırlamışlar. Hep birlikte gördük. Çocukların hem el becerilerini geliştirmek hem de pandemi döneminde çocuk psikolojik anlamda bir kayba uğramışsa bir an önce bunu gidermek ve normal hayata dönüşlerini sağlayacak destekler sağlamaktı. İlimizde bütün okulların bahçelerinde uygun olan sınıflarında böyle güzel çalışmalar yapılıyor şu anda. Velilerimizin de çocuklarımızı bu anlamda okullarına getirip, öğretmenleri ile beraber bu çalışmaları yapmalarını sağlayacak kolaylığı sağlamalarını buradan velilerimizden istirham ediyorum" dedi.
Ercan Yıldız, 5 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitimi için öğretmen, öğrenci ve velilere "Telafide ben de varım" diyerek okullarda hazırlanan telafi programlarına katılmaya davet etti.

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