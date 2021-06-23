Sinop mutluluktan uçuyor Mutlu şehir Sinop'ta yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop mutluluktan uçuyor Mutlu şehir Sinop'ta yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor

İHA

Sinop mutluluktan uçuyor Mutlu şehir Sinop'ta yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor

Sinop'ta başlatılan "Mutluluktan Uçuyoruz" isimli proje kapsamında yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor.
'Mutlu kent' Sinop’ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından "Mutluluktan Uçuyoruz" adlı proje başlatıldı. Proje kapsamında kentte 14 kursiyer yamaç paraşütü başlangıç eğitimi alıyor. Kursiyerler hava şartları el verdiğince Şahin Tepesi'nde deneme uçuşlarına katılıyor.
Sinop Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Nuri Şişman, önümüzdeki günlerde Yamaç Paraşütü Çalıştayı yapmayı planladıklarını söyledi. Nuri Şişman, Sinop’ta başlatılan "Mutluluktan Uçuyoruz" projesi kapsamında yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını önümüzdeki günlerde kentte yapılacak olan Yamaç Paraşütü Çalıştayı ile vermeyi planladıklarını belirtti.
Sinop’ta yapılacak olan çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından birçok pilotun katılacağını belirten Nuri Şişman, çalıştay sonrası Sinop merkez ve Dikmen ilçelerinde programa katılan pilotlarla birlikte uçuş planladıklarını söyledi. Kente yamaç paraşütü eğitimi almak isteyenlerin sayısının her geçen gün attığını söyleyen Şişman, "Sinop’ta Mutluluktan Uçuyoruz isimli yamaç paraşütü başlangıç eğitimi ve sonrasında festival olayını kapsayan bir etkinlik düzenledik. Bunu proje olarak iç işleri bakanlığına sunduk. Bu onaylandıktan sonra sayın valimizle beraber protokolünü imzaladık. Eylül ayına kadar zamanımız var ama bu kursu daha önce de bitirebiliriz. 14 kursiyerimize yamaç paraşütü başlangıç eğitimini verdik. Buradan başarılı olan öğrencilerimize önümüzdeki günlerde sertifikasını vereceğiz. Bir çalıştayımız olacak. Bu çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından katılan pilot arkadaşlarımızla beraber hem merkezde Martı Tepesi'nde hem de Dikmen ilçesindeki Yelken Tepesi'nde etkinlik yapacağız. Bu iki tepede çok güzel uçuş imkanına sahip bir yer. Buralarda hem kursiyerlerimizi yetiştireceğiz hem de dışardan gelen pilotlara Sinop’u tanıtacağız. Sayımız günden güne artıyor. Sinop genelinde 45 pilotumuz var. Devamlı çevre illerden buraya gelip bize destek veren pilot arkadaşlarımız var. Bu yaz içinde 15 pilotun katılımıyla burada bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.
Sinop’un yamaç paraşütü için çok güzel stabil bir havaya sahip olduğunu belirten Şişman, "Sinop’u tanıtmak, yamaç paraşütü pilotlarına burayı göstermek için faaliyetlerimiz devam ediyor. Burası gerçekten çok güzel. Sinop’a karşı uçmak gerçekten çok güzel. Bu güzelim memleketimizi hem tanıtmak hem burada sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla buralardayız. Sinop umarım yamaç paraşütü sporu alanında layık olduğu yere gelecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta kurbanlıklara sağlık taraması
YEREL HABERLER Sinop’ta kurbanlıklara sağlık taraması
Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı
YEREL HABERLER Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı
Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda Selçuklu dönemine ait kitabeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda Selçuklu ...
Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
YEREL HABERLER Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
Sinoplu bisiklet sporcusundan çifte zafer
YEREL HABERLER Sinoplu bisiklet sporcusundan çifte zafer
Okullarda yüz yüze faaliyet
YEREL HABERLER Okullarda yüz yüze faaliyet