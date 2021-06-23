Sinop mutluluktan uçuyor Mutlu şehir Sinop'ta yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor

Sinop'ta başlatılan "Mutluluktan Uçuyoruz" isimli proje kapsamında yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor.

'Mutlu kent' Sinop’ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından "Mutluluktan Uçuyoruz" adlı proje başlatıldı. Proje kapsamında kentte 14 kursiyer yamaç paraşütü başlangıç eğitimi alıyor. Kursiyerler hava şartları el verdiğince Şahin Tepesi'nde deneme uçuşlarına katılıyor.

Sinop Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Nuri Şişman, önümüzdeki günlerde Yamaç Paraşütü Çalıştayı yapmayı planladıklarını söyledi. Nuri Şişman, Sinop’ta başlatılan "Mutluluktan Uçuyoruz" projesi kapsamında yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını önümüzdeki günlerde kentte yapılacak olan Yamaç Paraşütü Çalıştayı ile vermeyi planladıklarını belirtti.

Sinop’ta yapılacak olan çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından birçok pilotun katılacağını belirten Nuri Şişman, çalıştay sonrası Sinop merkez ve Dikmen ilçelerinde programa katılan pilotlarla birlikte uçuş planladıklarını söyledi. Kente yamaç paraşütü eğitimi almak isteyenlerin sayısının her geçen gün attığını söyleyen Şişman, "Sinop’ta Mutluluktan Uçuyoruz isimli yamaç paraşütü başlangıç eğitimi ve sonrasında festival olayını kapsayan bir etkinlik düzenledik. Bunu proje olarak iç işleri bakanlığına sunduk. Bu onaylandıktan sonra sayın valimizle beraber protokolünü imzaladık. Eylül ayına kadar zamanımız var ama bu kursu daha önce de bitirebiliriz. 14 kursiyerimize yamaç paraşütü başlangıç eğitimini verdik. Buradan başarılı olan öğrencilerimize önümüzdeki günlerde sertifikasını vereceğiz. Bir çalıştayımız olacak. Bu çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından katılan pilot arkadaşlarımızla beraber hem merkezde Martı Tepesi'nde hem de Dikmen ilçesindeki Yelken Tepesi'nde etkinlik yapacağız. Bu iki tepede çok güzel uçuş imkanına sahip bir yer. Buralarda hem kursiyerlerimizi yetiştireceğiz hem de dışardan gelen pilotlara Sinop’u tanıtacağız. Sayımız günden güne artıyor. Sinop genelinde 45 pilotumuz var. Devamlı çevre illerden buraya gelip bize destek veren pilot arkadaşlarımız var. Bu yaz içinde 15 pilotun katılımıyla burada bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Sinop’un yamaç paraşütü için çok güzel stabil bir havaya sahip olduğunu belirten Şişman, "Sinop’u tanıtmak, yamaç paraşütü pilotlarına burayı göstermek için faaliyetlerimiz devam ediyor. Burası gerçekten çok güzel. Sinop’a karşı uçmak gerçekten çok güzel. Bu güzelim memleketimizi hem tanıtmak hem burada sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla buralardayız. Sinop umarım yamaç paraşütü sporu alanında layık olduğu yere gelecek" diye konuştu.

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