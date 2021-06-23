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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat Meydan Projesi kentin cazibe merkezi olacak

İHA

Boyabat Meydan Projesi kentin cazibe merkezi olacak

Sinop'un Boyabat ilçesinin çehresini değiştirecek Meydan Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Tüm kamu kurumlarını tek çatı altında toplayacak proje, vatandaşın işlerini kolaylaştıracak olmasının yanı sıra kent için geniş ve ferah bir alan sunarak vatandaşlar için cazibe merkezi olacak.
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın "İlk göz ağrı projelerimden bir tanesi" dediği Boyabat Meydan Projesi’nin birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor. Kamu kurumlarının ise yıl sonuna kadar buraya tınması ön görülüyor.
Proje hakkında bilgiler veren Başkan Şefik Çakıcı, “Boyabat Meydan Projesi benim ilk göz ağrısı projelerimden bir tanesi. Her şehrin de ihtiyacı olan bir şey. Hemen hemen bütün medeniyetlerde meydanın önemlidir ve Boyabat içinde önemli olan bir proje bu. Bizim tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde meydan önemlidir. Meydanlar ticaretin, ilişkilerin buluştuğu birleştiği yerlerdir. Kardeşliğin olduğu yerlerdir. O yüzden şehirler için meydanlar önemlidir. Meydanlar ne kadar geniş olursa o ilçe sakinlerinin insanının ruhunun ve kalbinin genişliği ile alakalıdır. Çünkü insanlar büyük meydanlarda enerjisini atar” dedi.
Projenin Boyabat için yüzyıllarca yaşayacak bir hizmet olduğunu belirten Çakıcı, “2016 yılında ilk dönemimde bu meydan projesini başlattım. Biraz Beştepe’deki Cumhurbaşkanımızın yaptığı Külliye’den esinlendik. Proje firması da zaten Külliye’ye çalışan firmaydı. Ben çok güzel bir eser olduğuna inanıyorum. Yüzyıllarca da Boyabat’ta yaşayacağına inanıyorum. Altında 400 araçlık kapalı otoparkı var. Bütün kamu kurumlarımızın tek çatı altında olduğu ve vatandaşlarımızı tek çatı altında işlerini halledebileceği bir alan olacak. İnşallah birkaç ay içinde biteceğine inanıyorum. Bu yılın sonuna doğru da taşınıp bütün kamu kurumlarıyla birlikte şehrimizin insanına bu hizmeti vereceğiz” diye konuştu.

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