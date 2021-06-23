'Sinop´ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sinop´ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu

DHA

'Sinop´ta yamaç paraşütü yapılır' uçuşu


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak için Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi ile Adabaşı mevkisinden havalanan sporcular, deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kulüp Derneği Başkanı Nuri Şişman, "Sinop´ta rüzgar ters yönde esiyor, paraşüt sporu yapılmaz" düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi
Yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından Sinop´ta 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi hayata geçirildi. Kulüp üyeleri, deneme uçuşu için kentteki Adabaşı mevkisinde hazırlıklarını tamamlayarak yamaç paraşütleriyle uçtu. İlk uçuşu başarıyla gerçekleştiren sporcular, kent semalarında bir süre süzülüp, belirlenen noktaya iniş yaptı. Proje kapsamında kentte 14 kursiyer yamaç paraşütü başlangıç eğitimi alıyor, hava şartları el verdiğinde deneme uçuşlarına katılıyor.
`BATI RÜZGARLARINDA SAATLERCE UÇABİLİRSİNİZ´
Kulüp Derneği Başkanı Nuri Şişman, "Güzel bir etkinliğe imza attık. `Mutluluktan Uçuyoruz´ projesi kapsamında eğitim başlattık. Sinop´ta `buranın rüzgarları ters ve buralarda bu sporlar olmaz´ şeklinde yanlış bir algı var. Ama alakası yok, biz başladık ve uçuyoruz. Sinop yamaç paraşütü için gayet güzel. Batı rüzgarlarında saatlerce uçabileceğimiz Martı Tepesi var. Şimdi hem sporumuzu yapıyoruz hem de burayı Türkiye´ye tanıtıyoruz. Türkiye´nin her yerinden gelen yaklaşık 20 sporcuyla buradan etkinlik yapacağız. Buranın daha da iyi tanıtımını sağlayabiliriz. Gerekli destek sağlanırsa, bu sporun Sinop´ta yaygınlaşacağına eminim" dedi.
`SİNOP´UN HAVASI ÇOK GÜZEL´
Proje kapsamında yamaç paraşütü eğitimi alan Bülent Uygun da, "Sinop, yamaç paraşütü için uygun değil´ şeklinde bir kanı vardı. Ancak bunun doğru olmadığını gördük. Aksine Sinop yamaç paraşütü için elverişli bir yer, havası çok güzel ve pisti de var. Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından kalkış ve iniş pisti gayet güzel hazırlamış. Bu sporun, Sinop´a kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-06-23 13:24:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat Meydan Projesi kentin cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Boyabat Meydan Projesi kentin cazibe merkezi olacak
Sinop mutluluktan uçuyor Mutlu şehir Sinop'ta yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor
YEREL HABERLER Sinop mutluluktan uçuyor Mutlu şehir Sinop'ta yamaç ...
Sinop’ta kurbanlıklara sağlık taraması
YEREL HABERLER Sinop’ta kurbanlıklara sağlık taraması
Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı
YEREL HABERLER Çayda mahsur kalan köpeği YEDAŞ personeli kurtardı
Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda Selçuklu dönemine ait kitabeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda Selçuklu ...
Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
YEREL HABERLER Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
Sinoplu bisiklet sporcusundan çifte zafer
YEREL HABERLER Sinoplu bisiklet sporcusundan çifte zafer
Okullarda yüz yüze faaliyet
YEREL HABERLER Okullarda yüz yüze faaliyet