'Abat' şehre 'Türkiye’nin en geniş cam terası'

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 'abat' şehir Boyabat’a 'Türkiye’nin en geniş cam terası'nın yapım çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Kırkkızlar Kayası olarak bilinen alanda geçen yıl yapımına başlanan ve bölgenin en büyük turizm projesi olan Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesis hakkında bilgi veren Başkanı Şefik Çakıcı, “Cam terasımız ile Boyabatımıza panoramik görüntüsü ve seyrine doyum olmayacak manzarasını hemşehrilerimizle buluşturup, şehrimizin turizm için bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmıştır. 374 m2 genişliği ile ‘Türkiye’nin en geniş cam terası’ olacak tesisimizin bu yıl sonu tamamlanması planlanmaktadır” dedi.



6,5 milyon liraya mal olacak

Kırk Kızlar Cam Teras projesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Çakıcı, “Yüzde 75 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve dolayısıyla Kalkınma Bakanlığımızın da hibesi olarak, üstünü de belediye imkânları ile 6,5 milyon liraya mal olacak. Yaklaşık 4 milyon civarında Kalkınma Bakanlığı, 2,5 milyon civarında da Boyabat Belediyesi olarak karşılayacağız. İnşallah bir daha ki seneni sonu gibi Türkiye'nin en geniş cam terasını, yürüyerek, bisikletlere, araçla da çıkılabilen Kırk Kızlar Cam Terasımızı hem Boyabat turizmine hem de Türkiye turizmine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.



KUZKA’dan Kırkkızlar Cam Teras ve günübirlik tesis inşaatına ziyaret

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapımına başlanan ve 374 metrekare ile Türkiye’nin en geniş cam terası olma özelliğini taşıyan “Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesis” için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Uzman Turgay Yıldız incelemelerde bulundu. Kırkkızlar Kayası’nda bulunan inşaat alanını gezen KUZKA temsilcileri sonrasında Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’yı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

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