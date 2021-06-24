Türkeli’de 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasının Türkeli ilçesindeki tanıtım standı açıldı.

Türkeli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Türkeli Şubesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Merkez Camii önünde, vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için kurban bağış standı açıldı.

Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, “Bu standımız, Türkeli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizesi ile vekaletle kurban bağışı standımızdır. Değerli vatandaşlarımız, kurbanlarınız inşallah emin ellerde, sizlerin teslim ettiği kurbanları, bizatihi Diyanet’in güvencesi ile kesilerek, hem yurt içinde, hem de yurt dışında olan vatandaşlarımızın evlerine giderek teslim edilmektedir. Cenabı Hak, bundan önceki yaptığımız ibadetleri, bundan sonra yapacağımız ibadetleri kabul etsin” dedi.

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