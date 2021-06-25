F-4 savaş uçağının olduğu park ilgi odağı oluyor Tayyareci Nuri Bey Parkı’nda F4 savaş uçağı var

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk pilotlarından olan Boyabatlı Tayyareci Nuri Bey anısına ilçede yapılan park, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 9 Aralık 2014’te Osmanlı'nın ilk pilotlarından Boyabatlı Tayyareci Nuri Bey anısına Genelkurmay Başkanlığı'ndan F4 savaş uçağı alıp, ilçe merkezine yerleştirdi. 1890 yılında Boyabat'ta doğan ve Türkiye'de ilk kez 1600 metreye yükselmiş ve 240 kilometre hava yolculuğunu kesintisiz gerçekleştirmiş hava subayı olan Tayyareci Nuri Bey anısına alınan F4 savaş uçağı ve park ilçeye her geçen gün değer kattı.

Yerli ve yabancı birçok vatandaşın uğrak yeri olan park, 7’den 70’e herkesin dikkatini çekiyor. Bazı vatandaşlar parkta oturup, temiz havanın tadını çıkartırken, alışverişten dönen bazı vatandaşlar da Tayyareci Nuri Bey anıtı ve F4 uçağına bakarak dinleniyorlar.

Parkta ayrıca bazı bölgelerde eski ağaç kütüklerinin içine yerleştirilmiş kütüphaneler de bulunuyor. “Bu ağacın meyvesi kitaptır” yazan mini kütüphanelerde vatandaşların dinlenirken okuması için kitaplar bulunuyor. Vatandaşlar okudukları kitabı daha sonradan tekrar ağacın içine bırakıyor. İsteyen vatanlar ağaç içindeki raflara kitap bırakabiliyorlar.

Öte yandan parkta dikkat çeken bir diğer unsur ise geri dönüşüm basket potası. Boyabat Belediyesi tarafından parka yerleştirilen ve üstünde “Geleceğini çöpe atma, pet şişeyi potaya at” yazıyor. Potaya basket atılan pet şişe ve diğer geri dönüşebilecek ürünler, potanın altında bulunan hazneye düşüyor. Geri dönüşüm maddeleri daha sonra belediye yetkilileri tarafından toplanarak, milli ekonomiye kazandırılıyor.

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