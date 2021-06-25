Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinop'ta birinci kattaki evinin balkonundan düşen balıkçı esnaflarından 84 yaşındaki Niyazi Kuruoğlu, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında ikamet eden 84 yaşındaki Niyazi Kuruoğlu, balkona çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durum 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.