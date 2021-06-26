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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'taki sulu tarımın ekonomiye katkısı 71,5 milyon lira

İHA

Sinop'taki sulu tarımın ekonomiye katkısı 71,5 milyon lira

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız 2021 yılı sulama sezonunda Sinop'ta 66 bin 720 dekar arazinin sulanmakta olduğunu yapılan sulu tarımın ülke ekonomisine ise 71 milyon 500 bin TL katkı sağlamasının hedeflendiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi" dedi.
Bu kapsamda Sinop'ta 10 Mayıs tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 66 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanmakta olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ilde toplam 66 bin 720 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 71 milyon 500 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Genel Müdür Yıldız, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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