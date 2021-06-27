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Boyabat çemberi Türkiye Dokuma Atlasına girdi

İHA

Sinop'un Boyabat ilçesine özgü "Boyabat çemberi", "Türkiye Dokuma Atlası"na girdi.

Boyabat çemberi Türkiye Dokuma Atlasına girdi

Sinop’un Boyabat ilçesine özgü “Boyabat çemberi”, "Türkiye Dokuma Atlası"na girdi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 130 ürünün tespit edilip seçildiği "Türkiye Dokuma Atlası" projesi içerisinde Boyabat’ın tescilli değeri Boyabat Çemberi de yerini aldı.
Belirlenen eserler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Türkiye'nin Dokuma Atlası Sergisi" ile misafirlerin beğenisine sunuldu. 22 Haziran'da açılışı yapılan ve Boyabat çemberinin de sergilendiği etkinlik 22 Eylül'e kadar devam edecek.

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