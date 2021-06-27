Boyabat çemberi Türkiye Dokuma Atlasına girdi

Sinop’un Boyabat ilçesine özgü “Boyabat çemberi”, "Türkiye Dokuma Atlası"na girdi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 130 ürünün tespit edilip seçildiği "Türkiye Dokuma Atlası" projesi içerisinde Boyabat’ın tescilli değeri Boyabat Çemberi de yerini aldı.
Belirlenen eserler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Türkiye'nin Dokuma Atlası Sergisi" ile misafirlerin beğenisine sunuldu. 22 Haziran'da açılışı yapılan ve Boyabat çemberinin de sergilendiği etkinlik 22 Eylül'e kadar devam edecek.
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