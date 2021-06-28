Sinop'ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ev yangınında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzler köyü Harmanyanı mevkiinde Mustafa Oktay'a iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak ev tamamen yanarak küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.