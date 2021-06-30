Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi de 'dijitalleşti'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi de 'dijitalleşti'

İHA

Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi de 'dijitalleşti'

Sinop'ta dijital hastane çalışmaları kapsamında Ayancık, Boyabat ve Gerze Devlet Hastanelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi de HIMSS Stage 6 (Health care Information and Management Systems Society) belgesine hak kazanarak dijital hastane unvanı aldı.
Sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane çalışmalarına bir süre önce başlayan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi HIMSS Stage 6 (Healthcare Information and Management Systems Society) belgesinin alınması için gereken şartları karşılayarak bu belgeyi almaya hak kazandı. Hasta güvenliğinin sağlanması konusunda üst düzey önlemler içeren, aynı zamanda kağıt ve röntgen filminin fiziki kullanımına gerek duyulmadan tamamen dijital olarak çalışan hastanede maliyetlerin asgari seviyeye düşürülerek, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkan sağlayan bu sistem ile teşhis ve hasta işlemleri de hız kazanacak. Pandemi sürecinde virüs bulaş riskine neden olan kağıt ve evrak tarzı materyallerin kullanılmıyor olması da başka bir avantaj oluşturacak.
Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Türkiye’de sayılı hastanede bulunan HIMMS 6 sertifikasına artık Sinop Atatürk Devlet Hastanemiz de sahip olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve HIMMS Cio ve Avrupa Tele Tıp Konferansı sonrasında Türkiye’de de uygulanmaya başlanan Dijital Hastane Sertifikası'nda, Himms 6’ya layık görülen sağlık tesislerimiz her geçen gün artmaktadır. Sinop’ta bu seviyeye ulaşan ilk hastanemiz Ayancık Devlet Hastanesi'dir. Akabinde Boyabat ve Gerze Devlet hastanelerimizin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanemiz de dijital hastane unvanına sahip olmuştur. Söz konusu belgeyi almak için sağlık tesisimiz de gerekli şartların sağlanmasında emeği geçen hastane Başhekimimiz başta olmak üzere yöneticilerimize ve tüm sağlık personellerimize teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yaşındaki Dila'dan resim sergisi Sinop'ta 7 yaşında resme başlayıp 10 yaşında ilk sergisini açtı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Dila'dan resim sergisi Sinop'ta 7 ...
Sinop’ta bu yaz 20 branşta 8 bin genç sporla buluşacak
YEREL HABERLER Sinop’ta bu yaz 20 branşta 8 bin genç sporla ...
BBP Genel Başkanı Destici: “İnşallah bu süreç PKK’nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “İnşallah bu süreç PKK’nın ...
Trafik polisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Trafik polisi evinde ölü bulundu
Mustafa Destici’den müsilaj yorumu: “Fabrikalar elektrik parasını ödememek için arıtma tesislerini çalıştırmıyorlar” “Bizim 4-5 tane nükleer santralimiz olsaydı enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacaktık, cari açık kalmayacaktı”
YEREL HABERLER Mustafa Destici’den müsilaj yorumu: “Fabrikalar ...
Sinop'ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu