Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi de 'dijitalleşti'

Sinop'ta dijital hastane çalışmaları kapsamında Ayancık, Boyabat ve Gerze Devlet Hastanelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi de HIMSS Stage 6 (Health care Information and Management Systems Society) belgesine hak kazanarak dijital hastane unvanı aldı.

Sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane çalışmalarına bir süre önce başlayan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi HIMSS Stage 6 (Healthcare Information and Management Systems Society) belgesinin alınması için gereken şartları karşılayarak bu belgeyi almaya hak kazandı. Hasta güvenliğinin sağlanması konusunda üst düzey önlemler içeren, aynı zamanda kağıt ve röntgen filminin fiziki kullanımına gerek duyulmadan tamamen dijital olarak çalışan hastanede maliyetlerin asgari seviyeye düşürülerek, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkan sağlayan bu sistem ile teşhis ve hasta işlemleri de hız kazanacak. Pandemi sürecinde virüs bulaş riskine neden olan kağıt ve evrak tarzı materyallerin kullanılmıyor olması da başka bir avantaj oluşturacak.

Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Türkiye’de sayılı hastanede bulunan HIMMS 6 sertifikasına artık Sinop Atatürk Devlet Hastanemiz de sahip olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve HIMMS Cio ve Avrupa Tele Tıp Konferansı sonrasında Türkiye’de de uygulanmaya başlanan Dijital Hastane Sertifikası'nda, Himms 6’ya layık görülen sağlık tesislerimiz her geçen gün artmaktadır. Sinop’ta bu seviyeye ulaşan ilk hastanemiz Ayancık Devlet Hastanesi'dir. Akabinde Boyabat ve Gerze Devlet hastanelerimizin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanemiz de dijital hastane unvanına sahip olmuştur. Söz konusu belgeyi almak için sağlık tesisimiz de gerekli şartların sağlanmasında emeği geçen hastane Başhekimimiz başta olmak üzere yöneticilerimize ve tüm sağlık personellerimize teşekkür ederim” dedi.

