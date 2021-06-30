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Sinop'ta çalıntı bakır kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi

İHA

Sinop'ta çalıntı bakır kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde çalıntı bakır kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi.
Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 18 Haziran günü iki ayrı faili meçhul hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın aydınlatılması amacıyla, Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timleri çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu hırsızlık olaylarında çalınan alüminyum korkulukların ve bakır elektrik kablolarının 24 Haziran tarihinde Sinop il merkezinde faaliyet göstermekte olan S.E. isimli işletmeye satıldığı tespit edildi. Tespit edilen malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili şüpheli (2) şahısın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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