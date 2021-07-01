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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta cankurtaranlardan gerçeği aratmayan tatbikat

İHA

Sinop’ta cankurtaranlardan gerçeği aratmayan tatbikat

– Sinop’un kuzey sahillerinde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekibince yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği boğulan vatandaş kurtarma botu ile seri bir şekilde denizden çıkartıldı.
Akliman sahilinde gerçekleştirilen tatbikatta sözde boğulan bir vatandaşı kurtarmak için cankurtaran ekibi harekete geçti. Cankurtaran kulesinden dürbünle yapılan izleme ile fark edilen vatandaşı kurtarmak isteyen ekip saniyelerle yarıştı. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa kurtarma botu ile müdahale eden ekip, ardından yanlarında getirdikleri can simidinin yardımıyla kişiyi denizden çıkardı. Denizden çıkarılan vatandaşa ilk müdahale de kumsalda yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs suni teneffüs ile hayata döndürüldü.
Yaz sezonuna hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, “Belediye Başkanımız Barış Ayhan’ın talimatları doğrultusunda ilimizde yaz sezonunda 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında özellikle kuzey sahillerimizde yani Kumkapı ile Akliman plajlarında görevlendirilmek üzere 8 cankurtaranla göreve başladık. Belediye Başkanımız İtfaiyemizin Kurtarma Birimi’ne cankurtaranlarımızın kurtarma aşamasında müdahalelerini daha seri yapmak üzere ilk kez bir kurtarma botu ile bir ATV kazandırdı. Önceki yıllarda sizlerde yaşadınız burası rip akıntısının en fazla olduğu bölgemiz. Özellikle açık deniz olduğu için rip akıntısına müsait. Buralarda cankurtaranlarımızı her gün düzenli olarak tatbikat yaptırıyoruz. Şu an için Sinop’ta bir kalabalık yok. Ama Temmuz ayından itibaren bekliyoruz” dedi.
Vatandaşların rip akıntısı bulunan kuzey sahillerinde cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmemesini ve uyarıları dikkate almasını isteyen Ayhan Özbek, “Sinop’un yerlileri özellikle buraların tehlikeli olduğunu biliyorlar. Açık deniz olduğu için rip akıntısına müsait olduğunu biliyorlar. Benim hem Sinop halkından hem de Sinop’a gelen misafirlerimizden ricam buradaki cankurtaranların uyarılarına uymaları. Özellikle kırmızı bayrak asıldıysa, kırmızı bayrak olan cankurtaran kulelerinde denize girmemelerini rica ediyoruz. Cankurtaranlarımız her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında sürekli olarak bu bölgede 5 cankurtaranımız var. 2’şer kişilik ekipler halinde sürekli devriye yapacaklar. Vatandaşlarımızı, Sinop’a tatil için gelen misafirlerimizi uyaracaklar. Deniz müsait olduğu zamanda onlarda her türlü can güvenliği için hizmette bulunacaklar. Fakat önceki yıllardaki tecrübelerimizden burada cankurtaranlar denize girmemeleri için müdahale ederken görüyoruz ki cankurtaranın olmadığı tenha yerlerde denize girmeye çalışıyorlar. Geçen yıl ve ondan önceki yılda Sarıkum, İnce Burun tarafları gibi tenha bölgeleri seçiyorlar. Bunu yapmamaları için rica ediyorum. Çünkü her can bizim için çok önemlidir. Küçük yaştaki çocuklarını denize girerken yanlarından ayırmamalarını, alkollü denize girmemelerini, yüzme bilmiyorlarsa kesinlikle denize girmemelerini, cankurtaranların ikaz ve uyarılarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Sinop’ta tatil amaçlı yüzme amaçlı gelen tüm misafirlerimize şimdiden iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

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