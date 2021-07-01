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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karakum yürüyüş güzergahı iyileştiriliyor

İHA

Karakum yürüyüş güzergahı iyileştiriliyor

– Sinop’ta vatandaşların sıklıkla kullandığı Karakum yürüyüş ve koşu güzergahı, akrilik zemin kaplamayla iyileştirilecek.
Çalışma kapsamında ekipler güzergah boyunca beton zemine asfalt dökümü yapmaya başladı. Bir tarafta asfalt dökümü yapılırken, diğer tarafta dökülen asfalt düzgünleştirildi. Asfalt çalışması sonrası zemin 15 gün beklemeye alınacak. Sonrasında uygulanacak kimyasallarla akrilik zemin kaplama yapılacak.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Alabaş, “Bu güzergah biliyorsunuz bizim halkımızın yoğunlukla kullandığı bir koşu güzergahı, bir yürüyüş güzergahı. Bununla ilgili de o güzergahın iyileştirilmesi için halkın bir talebi vardı. Belediye Başkanımız Barış Ayhan’da yönetim olarak bu talebi değerlendirdiler. Ona göre de halkımızın yürüyüş yaparken, koşu yapması esnasında zarar görmemesi için bu çalışmayı başlattık. Beton kaldırımda biraz daha problemli oluyordu. Yürüyüş ve özellikle koşuda eklem bölgelerine baskı yapıyormuş. Bunu minimize etmek için bir uygulama yapıyoruz. Asfaltın üzerine orada 23 tabaka daha kimyasal uygulama yapıp, biraz daha profesyonel olan bir koşu güzergahı yapıyoruz” dedi.
Yapılacak pistin vatandaşlar için daha sağlıklı bir uygulama olacağını belirten Alabaş, “Aslında orada istenen gerçekten profesyonel koşucuların koştuğu tartan pist denen bir uygulama yapmak istiyorduk aslında ama bu tartan pisti orada uygulama şansımız yoktu. Tartan pist dediğimiz biraz daha yumuşak bir zemin. O güzergah bütün halka açık bir alan olacak için korunması da kolay olmayacaktı. O yüzden bundan vazgeçtik ve bunu tercih ettik. Bu da tabi ki halkımızın sağlığı açısından şu andaki beton zeminden daha iyi bir uygulama olacak. Bunu oradaki mevcut kaldırıma kadar ilerleteceğiz. O da kütüphane mevkisinden başlayıp Ada Otel’in orada sonlanacak. Asfaltı attıktan sonra orada 1415 gün zemini kendi haline bırakacağız. Asfalt daha da sert bir hale gelecek. Sonra akrilik uygulama yapacağız. O da bir 15 gün sürebilir. Yaklaşık 30–40 gün için güzergahı hazır hale getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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