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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli Kaymakamı Yılmaz görevine başladı

İHA

Türkeli Kaymakamı Yılmaz görevine başladı

Van Vali Yardımcılığı görevinde iken, İçişleri Bakanlığının 107. Dönem Kaymakamlık Kurası ile Türkeli İlçe Kaymakamlığına atanan Mesut Ozan Yılmaz, ilçeye gelerek görevine başladı.
Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada, Türkeli ilçesinin denizi ve doğal güzelliği ile Karadeniz’in şirin ilçelerinden birisi olduğunu söyledi. Kaymakam Yılmaz, Türkeli ilçesinin turizm açısından önü açık olduğunu, ilçenin tanıtımına katkı sunulduğunda ilçeye katmadeğer sağlayabileceğini ifade ederek, bu konuda da çalışma yürütebileceklerini sözlerine ekledi.
Kaymakam Yılmaz’ın özgeçmişi:
7 Ocak 1993 tarihinde Van/Erciş'te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Tenzile Ana İlköğretim Okulunda, liseyi Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı Fen Lisesinde tamamladıktan sonra 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi devam etmekte. Aynı yıl Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 107. Dönem Van Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.
İl merkez stajına müteakip sırasıyla, Banaz ve Köyceğiz ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. 10 Haziran 201908 Şubat 2021 tarihleri arasında vekaleten Domaniç Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığının 23 Haziran 2021 tarihli olurları ile Türkeli ilçesine atanan Yılmaz, bekardır.

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