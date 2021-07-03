Boyabat Küçük Sanayi Sitesi ihalesi yapıldı

Boyabat'ta yapılması planlanan Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi’nin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapılan ihalenin ardından projenin yapımına kısa zaman içerisinde başlanacağı belirtildi.

Boyabat'a değer katacak bir projenin daha hayata geçtiğini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitemizin ihalesi yapıldı çok şükür. Müteahhit firmamızın da yakın zamanda başlayacağı projemizin; hem Maragozlar ve İnşaatçılar Odamıza hem de yerel ekonomimize büyük kazanmlar sağlayacağına inanıyorum. Büyük bir özveri ve gayret gösteren Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş başta olmak üzere; Oda Başkanımız Murat Yükselecek ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Boyabat'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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