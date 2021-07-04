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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmiş ince işlemelerle geleceğe taşınıyor

İHA

Geçmiş ince işlemelerle geleceğe taşınıyor

Sinop Halk Eğitimi Müdürlüğü ve Sinop Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneğinin açmış olduğu kurslarda keten, rölyef ve cam atölyelerinde kursiyerler ince işlemelerle geçmişi geleceğe taşıyor.
Kurslara İçişleri Bakanlığı da destek veriyor. En çok ilginin olduğu keten kursunda anneler, sandıklarından çıkardıkları ketenlere yöresel motifleri işleyerek kızlarına çeyiz hazırlıyor. Sinop Valiliği İş Geliştirme Merkezinde gerçekleştirilen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel el sanatlarının eğitiminin verildiği kursta, kadınlara el nakışının incelikleri öğretiliyor. Sandıklardan çıkan 180 yıllık ketenler, yeniden işleyerek tekrar bir eser haline dönüşüyor. Cam atölyesinde 1200 derecelik ateşte cam çubuklar eritiyor, çeşitli objeler haline dönüşüyor.
Atölyelerde işlenen eserler hem ev ekonomisine hem de turizme katkı sunuyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan usta öğretici Bircan Yaprak, “Biz bu objeleri takılarda işte hediyelik eşyalarda kullanıyoruz. Aksesuar, çanta aksesuarlarında çok kullanıyoruz özellikle. Buradaki amacımız bizim Sinop gençlerine, özellikle gençleri buraya almaya çalışıyoruz ki hani dışlardaki kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar, burada bir meslek edinsinler, bir şeyler öğrensinler. Amacımız bu" dedi.

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