Yaralı kartalı orman personeli fark etti

Biontech aşısı yan etkisi var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Sinop Saraydüzü Orman İşletme Şefliği personeli gece saatlerinde ormancılık faaliyetlerini yürüttükleri sırada yol kenarında bitkin halde bir kartal buldu. Orman personeli durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kanadı kırık olduğu anlaşılan kartal ekiplerce alınarak tedavi edilmek üzere Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.