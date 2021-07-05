Sinop’ta doğalgazın önündeki imar engelleri kalktı Başkan Ayhan müjdeyi verdi

Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nda alınan karar gereği imar plan ve mevzuatlarından kaynaklı doğalgaz verilmeyen bölgelerin artık doğalgaza kavuşabileceği müjdesi verildi.

Enerji alanında düzenlemeler içeren ve 25 Kasım 2020’de TBMM’de kabul gören Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde “3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir” maddesi yer alıyordu.

Bu çerçevede Sinop’ta faaliyet gösteren doğalgaz şirketinin Sinop Belediyesi’ne gönderdiği 25 Haziran 2021 tarih ve 3075 sayılı yazısı Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Meclis’te kanunun izin verdiği yönde karar alarak doğalgaz arz edilemeyen vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan bunu, “İskanı vardır imarı yoktur veya yola terki yoktur veya vardır bu tür imar planlarından, imar mevzuatlarından kaynaklı hiçbir engel olmayacak artık” sözleriyle açıkladı.

Alınan kararın Sinoplular için etkilerini anlatan Başkan Ayhan, “Maalesef bazı bölgelerde yolların terkleri yapılmadığından, imar planında yol olmasına rağmen, yolun hala vatandaşın parselinde vatandaşın tapusu içerisinde yer aldığı için oradan doğalgaz boru hattı geçiremiyorduk. Bu belli ki tüm Türkiye’ye şamil bir sorun olduğu için TBMM’de bir torba yasa içerisinde böyle bir düzenleme yapıldı. Biraz daha somutlaştırmak için şöyle söyleyeyim. Mesela Özlem Kooperatifi’nin olduğu bölgede, Karakum bölgesinde Zeytinlik Mahallesi bölgesinde o bölgeye giden yollar imar planında yol olmasına rağmen kamulaştırması yapılamadığından veya vatandaşın yolu terkleri tamamlamadığında dolayı doğalgaz firması oradan boru geçiremiyordu. Şimdi bu yasal düzenlemeyle artık oradan boru hatları geçebilecek. Yani yol, imar planında olması veya olmaması veya vatandaşın ukdesinde olup olmaması artık bizim oradan boru hattı geçirmemize mani olmayacak. Biz bu konuda çok ciddi sıkıntı çekiyorduk. Love Story Düğün Salonu’ndan sonraki kısma doğalgaz veremiyorduk. Korucuk içerisinde, Ordu Köyü bölgesinde mesela. Korucuk Mahallemiz içerisinde yarım okka mevkii diye bir yer var. Çok ciddi bir yapılaşma var. Fakat buraya giden yol güzergahı imar planında yol olmasına rağmen vatandaş terklerini yapmadığı için koskoca bir mahalleye doğalgaz veremiyorduk. Artık kanun buna cevaz veriyor” dedi

Bazı bölgeler için çalışmaların hemen başlayacağını da bildiren Ayhan, “Sadece bizim bir meclis kararıyla yarın bir gün belediyemizce o güzergah değişikliği olduğunda o boru hattının deplasesi ile ilgili maliyetleri belediyeler yüklenirse meclis bu kararı alırsa inşallah o vatandaşlarımıza doğalgaz vermiş olacağız. Eğer biz bugün bu meclis kararıyla bu imkanı sağlarsak ilimizde bu yatırımı gerçekleştiren doğalgaz şirketiyle yaptığımız görüşmelerde onlar da hemen başlayacaklar. Özellikle Karakum bölgesinde Devlet Konuk Evi’nin olduğu bölgeye kadarki olan kısmı 2021 yatırım programı içerisinde hemen başlayacaklar. İnşallah o bölgedeki Korucuk’taki ve Ordu Köyü’ndeki bazı bölgelerdeki vatandaşlarımız bu kış doğalgaz kullanabilecekler. Adatepe kooperatifine giden yol var. Orada bir yolumuz var. O yolda biliyorsunuz vatandaşın uhdesinde. Yani o kooperatif arsasını kooperatife satan beyefendi de, artık oradan da geçirebileceğiz” diye konuştu.

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