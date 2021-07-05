Sinop’ta pazara gelenler için randevusuz aşı merkezi kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta pazara gelenler için randevusuz aşı merkezi kuruldu

İHA

Sinop’ta pazara gelenler için randevusuz aşı merkezi kuruldu

– Pazara gelen esnaf ve vatandaşların aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk pazarı güzergahı üzerinde bir okulda randevusuz aşı merkezi kuruldu. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar için bugünlere özel olarak Cumhuriyet İlkokulu’ndaki merkez faaliyete geçirildi.
Okulun dışına asılan yazı ile duyurusu yapılan merkeze ilk gün ilgi yoğun oldu. Pazara alışveriş yapmak için gelenler, alışverişini yapıp geri dönenler ve iş yoğunluğundan fırsat bulmayan esnaf yakınındaki bu merkezde aşısını yaptırdı. İki farklı aşı çeşidi de burada vatandaşlar için hazır tutuldu. İlk doz veya ikinci doz aşısını olmak için buraya gelenler yapılan kısa bir kayıt işleminin ardından randevusuz olarak hizmete ulaşım sağlayabildi. Açılan 2. randevusuz aşı merkezi olma özelliğini taşıyan bu merkezle ildeki aşılama oranlarının daha da yükseltilmesi amaçlanıyor. Sinop’ta 5 Temmuz 2021 saat 18.59 itibarıyla 113 bin 762 birinci doz, 65 bin 24 ikinci doz olma üzere toplamda 185 bin 223 doz aşı yapılmış durumda.
Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Murat Gümüş, “Bugüne kadar açtığımız 2. merkezimiz oldu. Daha önce Aşıklar Düğün Salonu’nda bir merkezde aşılama yapıyorduk. Pazarın kurulduğu günlerde özellikle aşı yaptırabilecek kişilerin yoğunluğunun arttığı düşünülerek pazar alanının yanında bir okulda da randevusuz aşı merkezi açmayı düşündük. Vatandaşlarımızın da ilgisiyle karşılaştık. İlerleyen günlerde de bu ilginin daha da artmasını Yoğun bir aşılama yapmayı bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda tüm nüfusumuzu aşılayarak toplumsal bir bağışıklık sağlama adına önemli bir adım atmış oluruz. Aşı olmazsak Kovid19’a yakalandığımızda ağır geçirme ihtimalimiz daha fazla olacaktır. Aşı bunlardan korunmamıza fayda sağlayacaktır Aşı yaptırmamız kendimiz için fayda sağlayacaktır. Vatandaşlarımızı Pazartesi ve Perşembe günleri 9.30 – 1630 saatleri arasında randevusuz olarak aşılarını yaptırmaları için merkezimize bekliyoruz” dedi.
Pazarda esnaflık yapan ve aşı olmak için merkeze gelen Elif Akarsu Karakeskin, “Bizim için çok büyük kolaylık. Çünkü esnaflık yapan insan boş vakit bulmakta zorlanıyor. Biz hem ev hanımıyız. Hem esnafız. Hem çocuklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Vakit bulmak zor. Ama bu şekilde ayağımıza geldiği için çok memnunuz. Herkesin gelip aşı yaptırmasını tavsiye ederiz. Sağlıkçılar hastanede bizim için çalıyor buraya ayağımıza kadar geliyorlar onlara da çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta doğalgazın önündeki imar engelleri kalktı Başkan Ayhan müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Sinop’ta doğalgazın önündeki imar engelleri ...
Yaralı kartalı orman personeli fark etti
YEREL HABERLER Yaralı kartalı orman personeli fark etti
2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı
YEREL HABERLER 2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı
Geçmiş ince işlemelerle geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Geçmiş ince işlemelerle geleceğe taşınıyor
Sinop’ta acil çağrılar tek numarada toplandı
YEREL HABERLER Sinop’ta acil çağrılar tek numarada toplandı
Boyabat Küçük Sanayi Sitesi ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Boyabat Küçük Sanayi Sitesi ihalesi yapıldı
Sinop’ta kadın girişimci KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Sinop’ta kadın girişimci KOSGEB desteğiyle kendi ...