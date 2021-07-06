Sinop Belediyesi’ne yeni araç ve ekipmanlar alınıyor Asfalt plenti çevreci olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Belediyesi’ne yeni araç ve ekipmanlar alınıyor Asfalt plenti çevreci olacak

İHA

Sinop Belediyesi’ne yeni araç ve ekipmanlar alınıyor Asfalt plenti çevreci olacak

– Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda yeni araç alımları, asfalt plenti doğalgaz dönüşümü, altyapı ve çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon TL İller Bankası'na borçlanma yetkisi verildi.
Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. 1 gündem ve gündeme alınan 3 gündem dışı maddenin görüşüldüğü mecliste 4 madde karara bağlandı.
Gündemin birinci maddesinde Sinop’un bazı bölgelerinde doğalgaz hizmeti alamayan vatandaşlar için müjde niteliğinde bir karar çıktı. Alınan karar gereği imar plan ve mevzuatlarından kaynaklı doğalgaz verilmeyen bölgelerin artık doğalgaza kavuşabileceği bilgisi verildi.
Gündem dışından gündeme alınan birinci maddede ise Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılacak olan yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemelerinin harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 3 milyon 500 bin TL tutarında kredi alınabilmesi için borçlanma yetkisi istendi. Aynı şekilde gündem dışından gündeme alınan üçüncü maddede ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce araç envanterine yeni eklenmesi planlanan iş makineleri ve asfalt plenti doğalgaz dönüşüm işi harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 3 milyon 499 bin 344 TL tutarında kredi alınabilmesi için borçlanma yetkisi istendi. Maddeler belediye meclisinde görüşülerek yapılan oylama ile kabul edildi.
Bu maddeler ile ilgili Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan meclise bilgilendirme gerçekleştirdi. Başkan Ayhan, “İki ayrı maddede gündeme geldi bunlar. Bir tanesi araç alımıyla ve asfalt plentimizin doğalgaza dönüşümü ile ilgili diğeri yatırım, kaldırım, asfalt konuları ile ilgili. Bizim Haziran ayındaki İller Bankası matrahımız 6 milyon TL’yse, İller Bankası bundan yüzde 40 kesinti yaparak bize 3 milyon 600 bin TL’sini gönderiyor. O bizim hak etmiş olduğumuz toplanan vergilerden Sinop Belediyesi’ne düşen paydan 2 milyon 400 bin TL’sini bizim kredi taksitlerimiz için kesiyor. Yani 2 yıl içerisinde böyle 30 milyonun üzerinde uzun vadeli borcu ödemiş oluyoruz. Bu biraz bizim insiyatifimizin dışında oluyor ama süratle bir yandan borçlarımız azalıyor. Bir yandan azalırken borçlarımız biz de onu yeniden borçlanarak memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri götürmek üzere böyle bir borçlanma yetkisi istiyoruz” dedi.

Asfalt plenti çevreci olacak
Barış Ayhan, “Biz şu anda asfalt plentimizin enerji ihtiyacını kalyakla karşılıyoruz. Kalyak bir fosil yakıt. Çevreye çok zararlı ve çok maliyetli pahalı bir yakıt. Biz bir an önce doğalgaza dönüştürmek işitiyoruz. Bunu doğalgaza dönüştürdüğümüz zaman tamamen çevreci bir tesise dönüştürmüş olacağız. İkincisi çok kısa sürede bu yaptığımız yatırım amorti edecek. Çünkü enerji maliyetlerimiz 7’de 1 oranına kadar düşecek ve asfalt plentimizde çok daha sağlıklı çalışır hale gelecek. Bunu gerçekleştirirken kapasitesini de yüzde 20 oranında artırma imkanımız olacak” dedi.

Yeni araç ve ekipmanlar alınıyor
Meclisten geçen kararla yapılacak borçlanma ile Belediye’ye bir adet havuz tipi damperli treyler, 2 adet 13+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, 1 adet 6+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, bir adet kar küreme aracı (6x4 damperli kamyon) ve bir adet paletli ekskavatör kazandırılacak. Başkan Ayhan bu konuyla da ilgili, “Bir tırımız var biliyorsunuz. O tırın arkasında asfalt ve hafriyat taşıma işlerinde kullanacağımız bir havuz tipi damperli treyler almak istiyoruz. 2 tane büyük çöp kamyonu bir tane de küçük çöp kamyonlarımız için çöp kasası alıyoruz. Bu 3 tane ekipmanla şu an kullandıklarımız kamyonlarda arıza verenleri değiştireceğiz. Alacağımız kamyonun özelliğiyse kışın karla mücadelede de kullanabileceğimiz nitelikte olması. Bizim kullandıklarımız arasında dört çeker bir kamyon yok. Dört çeker bir kamyon alarak hem yaz aylarında kendi işlerimizde kullanmak, kışında önüne bir kar bıçağı takıp, üzerine de o arkasından buz atan ekipmanı koyarak karla mücadelede kullanmak için alacağız. Bir tanede paletli ekskavatör almak istiyoruz. Bu şu anda belediyemiz envanterinde olmayan zaman zaman kiralama yoluna gittiğimiz bir araç. Bu araç özellikle 4 yeni mahallemizdeki yolların bir an önce açılması için ihtiyacımız olan bir araç” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El ele verdiler, sahili temizlediler
YEREL HABERLER El ele verdiler, sahili temizlediler
Sinop’ta pazara gelenler için randevusuz aşı merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Sinop’ta pazara gelenler için randevusuz aşı merkezi ...
Sinop’ta doğalgazın önündeki imar engelleri kalktı Başkan Ayhan müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Sinop’ta doğalgazın önündeki imar engelleri ...
Yaralı kartalı orman personeli fark etti
YEREL HABERLER Yaralı kartalı orman personeli fark etti
2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı
YEREL HABERLER 2 yaşında kalemi eline aldı, 5 yaşında sergi açtı
Geçmiş ince işlemelerle geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Geçmiş ince işlemelerle geleceğe taşınıyor