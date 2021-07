Sinop Belediyesi’ne yeni araç ve ekipmanlar alınıyor Asfalt plenti çevreci olacak

– Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda yeni araç alımları, asfalt plenti doğalgaz dönüşümü, altyapı ve çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon TL İller Bankası'na borçlanma yetkisi verildi.

Sinop Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. 1 gündem ve gündeme alınan 3 gündem dışı maddenin görüşüldüğü mecliste 4 madde karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde Sinop’un bazı bölgelerinde doğalgaz hizmeti alamayan vatandaşlar için müjde niteliğinde bir karar çıktı. Alınan karar gereği imar plan ve mevzuatlarından kaynaklı doğalgaz verilmeyen bölgelerin artık doğalgaza kavuşabileceği bilgisi verildi.

Gündem dışından gündeme alınan birinci maddede ise Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılacak olan yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemelerinin harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 3 milyon 500 bin TL tutarında kredi alınabilmesi için borçlanma yetkisi istendi. Aynı şekilde gündem dışından gündeme alınan üçüncü maddede ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce araç envanterine yeni eklenmesi planlanan iş makineleri ve asfalt plenti doğalgaz dönüşüm işi harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 3 milyon 499 bin 344 TL tutarında kredi alınabilmesi için borçlanma yetkisi istendi. Maddeler belediye meclisinde görüşülerek yapılan oylama ile kabul edildi.

Bu maddeler ile ilgili Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan meclise bilgilendirme gerçekleştirdi. Başkan Ayhan, “İki ayrı maddede gündeme geldi bunlar. Bir tanesi araç alımıyla ve asfalt plentimizin doğalgaza dönüşümü ile ilgili diğeri yatırım, kaldırım, asfalt konuları ile ilgili. Bizim Haziran ayındaki İller Bankası matrahımız 6 milyon TL’yse, İller Bankası bundan yüzde 40 kesinti yaparak bize 3 milyon 600 bin TL’sini gönderiyor. O bizim hak etmiş olduğumuz toplanan vergilerden Sinop Belediyesi’ne düşen paydan 2 milyon 400 bin TL’sini bizim kredi taksitlerimiz için kesiyor. Yani 2 yıl içerisinde böyle 30 milyonun üzerinde uzun vadeli borcu ödemiş oluyoruz. Bu biraz bizim insiyatifimizin dışında oluyor ama süratle bir yandan borçlarımız azalıyor. Bir yandan azalırken borçlarımız biz de onu yeniden borçlanarak memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri götürmek üzere böyle bir borçlanma yetkisi istiyoruz” dedi.



Asfalt plenti çevreci olacak

Barış Ayhan, “Biz şu anda asfalt plentimizin enerji ihtiyacını kalyakla karşılıyoruz. Kalyak bir fosil yakıt. Çevreye çok zararlı ve çok maliyetli pahalı bir yakıt. Biz bir an önce doğalgaza dönüştürmek işitiyoruz. Bunu doğalgaza dönüştürdüğümüz zaman tamamen çevreci bir tesise dönüştürmüş olacağız. İkincisi çok kısa sürede bu yaptığımız yatırım amorti edecek. Çünkü enerji maliyetlerimiz 7’de 1 oranına kadar düşecek ve asfalt plentimizde çok daha sağlıklı çalışır hale gelecek. Bunu gerçekleştirirken kapasitesini de yüzde 20 oranında artırma imkanımız olacak” dedi.



Yeni araç ve ekipmanlar alınıyor

Meclisten geçen kararla yapılacak borçlanma ile Belediye’ye bir adet havuz tipi damperli treyler, 2 adet 13+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, 1 adet 6+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, bir adet kar küreme aracı (6x4 damperli kamyon) ve bir adet paletli ekskavatör kazandırılacak. Başkan Ayhan bu konuyla da ilgili, “Bir tırımız var biliyorsunuz. O tırın arkasında asfalt ve hafriyat taşıma işlerinde kullanacağımız bir havuz tipi damperli treyler almak istiyoruz. 2 tane büyük çöp kamyonu bir tane de küçük çöp kamyonlarımız için çöp kasası alıyoruz. Bu 3 tane ekipmanla şu an kullandıklarımız kamyonlarda arıza verenleri değiştireceğiz. Alacağımız kamyonun özelliğiyse kışın karla mücadelede de kullanabileceğimiz nitelikte olması. Bizim kullandıklarımız arasında dört çeker bir kamyon yok. Dört çeker bir kamyon alarak hem yaz aylarında kendi işlerimizde kullanmak, kışında önüne bir kar bıçağı takıp, üzerine de o arkasından buz atan ekipmanı koyarak karla mücadelede kullanmak için alacağız. Bir tanede paletli ekskavatör almak istiyoruz. Bu şu anda belediyemiz envanterinde olmayan zaman zaman kiralama yoluna gittiğimiz bir araç. Bu araç özellikle 4 yeni mahallemizdeki yolların bir an önce açılması için ihtiyacımız olan bir araç” açıklamalarında bulundu.

