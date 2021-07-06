Başkan Ayhan'dan kent gündemine ilişkin açıklamalar Başkan Ayhan: "Eski taş belediye binasını tekrar buraya kazandırmak istiyoruz"

– Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kent gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Ayhan yıkılacak belediye binasının yerine eski taş belediye binasını şehrin içinde bir hizmet merkezi olarak tekrar hayata geçirmek niyetleri olduğunu da dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda denize kanalizasyon aktığı iddiasına yanıt veren Barış Ayhan, “Orada akan kesinlikle kanalizasyon değil. O hattın daha önceki günlere göre daha fazla fark ediyor olmasının sebebi şu: Biz Halk Eğitim Merkezi ile Uğur Mumcu Meydanı arasındaki yolda yağmur suyu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Orada bir çalışma yaptık. Oradaki hattı da oraya bağladık. Onun için oradaki yağmur suyu sanki orada bir lağım gibi bir görüntü vermiş ama orada kesinlikle öyle bir şey yok. Bu olmayacak anlamına gelmez sistem arıza yaptığında vatandaşımızın evini basmasın diye bazen dışarı vermek zorunda kalabiliriz. Ama böyle bir şeyi hiç yaşamadık. Bu olduğu zamanda kamuoyunu bilgilendiririz” dedi.

Şehrin kanalizasyon altyapısını ilişkin 3 önemli projedeki son durumları da paylaşan Başkan Ayhan, “Altına yazmışlar işte ‘bu kentin kanalizasyon altyapısı yetersizdir’ diye. Bizden önce Sinop’un kanalizasyon ihalesi gerçekleşmiş. İller Bankası vasıtasıyla. 3 tane de istasyon planlanmış. 3 tane istasyondan bir tanesi Ordu Köyü sahilinde, bir tanesi Akliman’da birinci köprünün hemen yanında, bir tanesi de Çukurbağı mevkisinde ve hala biz bu sistemi teslim almadık, alamadık. Müteahhit bir sonrakine, o müteahhit bir sonrakine alacak temliği yaparak, en son çalıştığımız müteahhit bu projenin 5. müteahhiti. Hatırlarsınız meclise gelmişti. Bir heyetde İller Bankası ile görüşmüştü. O iş hala çözülemedi. Bizim Akliman Yalnızca Köprüsü’ndeki sistemle, diğer sistemi teslim almak konusunda çok ufak tefek detaylar var. Onlarda sorun yok. Ama Çukurbağı mevkisindeki sistem hiç yok. Çukurbağı’ndaki sistemde ön ayrıştırmalı derin deniz deşarjı iki etaptan oluşuyor. Ön ayrıştırma kısmı yapılmış. Tesis orada duruyor. Fakat denize döşenip tahliye edilmesi gereken o derin deşarj yapılacak sistem hiç yok. Bu sistemi daha alamadık. Müteahhitte iflas etti. Ve müteahhitin ihaleyi alırken içeride bırakmış olduğu teminat da o sistemi yapmaya yetmiyor. Yani biz belediye olarak bu sistemi bu şekilde alırsak kamu zararı doğmuş olacağı için İller Bankası’nda burayla ilgili ilave bir keşif artışıyla yeni bir ihaleyle sistemi yapsın çalışır hale getirsin biz o şekilde teslim alalım diyoruz” diye konuştu.

Karakum Yürüyüş güzergahında yapılan akrilik zemin kaplama çalışmalarının da ilk anda yanlış anlaşıldığını dile getiren Barış Ayhan, “Karakum Yolu’nda yapmış olduğumuz bir çalışma var. Biraz bizim eksikliğimizden çünkü arkadaşlar bilgilendirme tabelalarını koymakta gecikmişler. 'Kaldırımın üstüne neden asfalt yapıyor' diye tepkiler aldık. Arkadaşlar oradaki uygulama farklı bir uygulama. Biliyorsunuz bütün hemşehrilerimiz orayı yürüyüş yolu olarak kullanıyorlar. Fakat betonun üzerinde yürüyüş yapmak son derece zararlı. Omurilik sistemi, tüm iskelet yapısı ve kas yapısıyla ilgili ciddi sakatlıklara ve rahatsızlıklara neden oluyordu. Onunla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla bir görüşme yaptık. Biz bir tartan pist düşündük. Onlar yeni bir sistemle artık yürüyüş yollarında akrilik kaplamalı bir sistemi bize önerdiler. Onunla ilgili standartları aldık ihaleye çıktık. Aşıklar Karakum yolunu akrilik kaplama yapıyoruz. Biliyorsunuz asfalt betondan daha elastik bir malzeme. Onun için kaldırımın üzerine asfalt seriyoruz. İnce partiküller dikkat ettiyseniz. Normalde yollarda kullandığımızdan daha farklı. Onun üzerine akrilik kaplama yapacağız ve onun üzerine akrilik boyasını yapacağız. Oradaki mesele o” şeklinde konuştu.

Çekek Yeri ve Buzhane Binası restorasyonuna ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Çekek yeri ile ilgili de 4 ayrı ihale yaptık. Çim ve sulama ihalesi. Skate park ihalesi. Çocuk parkı ihalesi ve taş yollar ihalesi. Onun ihalelerinin tamamını yaptık. Yer tespitini yaptık. Kaldırımın hemen iç çeperinde bir bisiklet yolu olacak orada. O bisiklet yolunun içerisinde orada hiç yapı ticari işletme olmayacak. Ortasında Sabahattin Ali’nin bir heykelini düşündük. Sabahattin Ali’nin yatmış olduğu koğuşun hemen ayak ucuna denk gelecek bir konuma onu yerleştirdik. Onun dışında skate park, çocuk parkı onun yanında oturma grupları olacak. Hemen Çekek Yeri’nin olduğu tarafta da bir platform yapıyoruz. Hemzemin platform. Orası da ileride konser ve benzeri etkinlikler yapmak için elektrik tesisatı ile ilgili sıkıntı yaşanmasın zeminle ilgili sıkıntı yaşanmasın diye beton bir platform yapıyoruz. Sinop’a konser vermeye ekipmanları gelen tırlar hiç şehir içine girmeden orada sitemini kuracaklar. Sinoplularda da izlemeye oraya gelecekler. Buzhane binası da çok hızlı şekilde ilerliyor. Onun teslim tarihi normalde Kasım’ın 11’i. Ama bitmek üzere inşallah müteahhit firma bize çok kısa bir sürede teslim edecek az bir işi kaldı. Şimdi orada arkadaşlarımız mefruşat ihalesine çıkıyorlar. Bunu da tamamladığımızda orayı çok güzel bir etkinlikle yine pandemi nüksetmezse şayet orada çok güzel bir görsel şölenle bir konserle hem o parkımızın hem de kültür merkezimizin açılışını yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ayhan bu işlerin bitmesinin ardından Sakarya Caddesi ile ilgili de bir çalışmalarının olacağını ifade etti. Meydan projesi kapsamında belediye binasının taşınma konusunda da yeni bilgiler veren Başkan Ayhan, "Yeni Belediye Binamız bitti. Ufak tefek bodrum katında bir sıkıntı var. İzolasyonla ilgili. Onu da tamamladığımızda inşallah Eylül, Ekim ayı gibi o binaya da taşınmış olacağız. Bu arada vatandaşlarımızın oraya kadar gelmesi zor olacağında bazı ufak tefek su tahsilatı gibi işlerle ilgili Sakarya Caddesi’nde bir dükkan tutmuştuk. O dükkanda da inşaat bitti. Ufak tefek işleri var. Biz yeni binaya taşınmadan önce mutlaka o binayı o tesisi hizmete sokacağız" sözlerine yer verdi.

Başkan Ayhan yıkılacak belediye binasının yerine eski taş belediye binasını şehrin içinde bir hizmet merkezi olarak tekrar hayata geçirmek niyetleri olduğunu da dile getirerek bunu, "Bu kent meydanı ihalesi gerçekleşirken koruma amaçlı imar planımızda burada devam ediyor. Koruma amaçlı imar planı içerisinde Anıtlar Bölge Kurulu’nda görüşmüştük. Bu bina yapılması için yıkılan eski taş binayı, eski belediye binasını buraya kazandırmak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyorlar. Bir mimar arkadaşımızla görüştük. Onlar da şimdi hazırlıyorlar. Eğer mümkün olursa yasal bir sıkıntıyla karşılaşmazsak o bu binanın yerine o küçük binayı 6570 metrekare bir bina. O binayı yapıp Sakarya Caddesi’nde kiralık dükkanda vereceğimiz hizmeti tekrar buradaki binaya taşımak, belediyenin kent dışında olmasından dolayı vatandaşımız bir sıkıntı yaşamasın diye böyle bir projemiz var" şeklinde açıkladı.

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