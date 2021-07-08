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6 Mart6 Mayıs tarihleri arasında Boyabat Belediyesi’nin düzenlediği “Baharda Boyabat” konulu Ödüllü Fotoğraf Yarışması’nda jüri tarafından belirlenen fotoğrafların sergilendiği, fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Fuaye Alanında açılan ve Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, birim amirleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen sergide ayrıca; fotoğraf yarışmasında derece alan yarışmacılara da ödülleri verildi.

Baharda Boyabat Fotoğraf Sergisi; 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Fuaye Alanında bir hafta boyunca misafirlerini ağırlayacak.

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