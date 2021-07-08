Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor

İHA

Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor

Sinop’ta kışın bol miktarda avlanan palamut ve toriklerden yapılan lakerdalar yazında tezgâhları süslüyor. Bölgede tuzlu balık olarak da bilinen ve temizleme, yıkama, tuzlama, kavanozlama gibi uzun uğraşların ardından tüketime hazır halen getirilen lakerdalar, kavanozu 250 liradan satışa sunuldu.
Karadeniz'de balıkçılar tarafından av sezonunda avlanarak buzhanelere konulan palamutlar lakerda olarak kavanozlara girdi. Kentte bu sene kış mevsiminde palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 250 liradan alıcı buluyor. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor.
Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Kışın yapılan Lakerdalar da yazın, 2 kilogramlık kavanozlarda 250 liradan satışa sunuluyor. Kente uzun yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, "lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe ...
Baharda Boyabat Fotoğraf Sergisi
YEREL HABERLER Baharda Boyabat Fotoğraf Sergisi
Boyabat Belediyesi yaz spor okulu etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi yaz spor okulu etkinlikleri ...
Sinop’ta denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Kurtarmaya gelen 2 ambulans kuma saplandı
YEREL HABERLER Sinop’ta denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi ...
Amatör denizcilik belgesi için ter döktüler
YEREL HABERLER Amatör denizcilik belgesi için ter döktüler
Başkan Ayhan'dan kent gündemine ilişkin açıklamalar Başkan Ayhan: "Eski taş belediye binasını tekrar buraya kazandırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Ayhan'dan kent gündemine ilişkin ...
El ele verdiler, sahili temizlediler
YEREL HABERLER El ele verdiler, sahili temizlediler
Sinop Belediyesi’ne yeni araç ve ekipmanlar alınıyor Asfalt plenti çevreci olacak
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi’ne yeni araç ve ekipmanlar ...