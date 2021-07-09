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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Yıldız öğrencilerle türkü söyledi

İHA

Müdür Yıldız öğrencilerle türkü söyledi

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız "Telafide Ben de Varım" etkinliği kapsamında bir okulda açılan müzik kursunda öğrencilerle türkü söyleyerek onlara eşlik etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında başlattığı "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Sinop'un tüm ilçelerinde ve okullarında da öğrenci, ögretmen ve velilere yönelik çeşitli programlar hazırlanarak yaz tatilinin en verimli şekilde geçmesi hedefleniyor.
Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da "Telafide Ben de Varım" programında okullarımı yalnız bırakmıyor. Farklı okullarda ve ilçelerde düzenlenen etkinlikleri ziyaret eden Müdür Yıldız, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkinliklerine bizzat katılarak onlara programın ve sürecin öneminden bahsediyor.
En son Gerze ilçesinde "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında açılan etkinlikleri yerinde inceleyen Yıldız, Belören Ortaokulu'nda okul bahçesinde düzenlenen sınıflardaki etkinliklere katıldı. Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Ercan Yıldız, okulda açılan müzik kursunda öğrencilere türkü söyleyerek eşlik etti. Ayrıca okulda bulunan Z kütüphane ve atölyeleri inceledi.
Sinop'ta eğitim imkanlarını ve seviyesini her geçen gün daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Ercan Yıldız, "Bu kapsamda Müdürlüğümüz koordinesinde her geçen gün öğrencilerimizin fiziksel, sosyal, duygusal, akademik ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler ve projeler üretiyoruz ve her an öğrencilerimizin, velilerimizin ve okullarımızın yanında oluyoruz. Çünkü Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler geleceği sevgiyle inşa ediyoruz" dedi.

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