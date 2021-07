Sinop Sağlık Müdürlüğü’nden ‘delta plus varyantı’ açıklaması Sinop’ta 37 kişi karantinada

Sinop’un Gerze 37 kişinin karantinaya alınması sonucu 'delta plus varyantı' korkusu yaşandı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Şehre taşınan virüsün delta plus olmadığı belirtilirken diğer varyantlara değinilmedi.

İstanbul'dan Sinop'un Gerze ilçesine tatile gelen ailenin çocuğunun rahatsızlanması ile ortaya çıkan olayda aynı otobüsle ilçeye gelen 37 kişi karantinaya alındı. Bakan Koca, korona virüsün delta plus varyantına ilişkin son yaptığı açıklamasında 3 ilde 3 farklı kişide görüldüğünü duyurmuştu. Gözler 37 kişinin karantinaya alınmasıyla bir anda Sinop’a çevrildi. Delta plus korkusu yaşanan şehirde İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada virüsün delta plus olmadığı ifade edildi ancak 37 kişinin karantinaya alınmasına sebep olan virüs veya varyantlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bir vatandaşımızdan alınan PCR testinin pozitif olarak tespit edilmesi üzerine filyasyon ekiplerimizce kişiye ulaşılmış, alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Covid19 (SarsCoV2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi, Filyasyon Rehberi doğrultusunda aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Yapılan tüm işlemler rehber doğrultusunda yürütülmüş olup, seyahat öyküsü durumunda yapılan rutin uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu vatandaşımız da tespit edilen virüs delta plus varyantı değildir” denildi.

Aşının virüs ve varyantlarına karşı tek silah olduğu belirtilerek, hastalığı önlemek ve salgını durdurmanın aşı ile mümkün olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.