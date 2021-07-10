Türkeli Millet Bahçesi Projesi onaylandı

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, bir süredir üzerinde çalışılan bir proje olan Türkeli Millet Bahçesi Projesi'nin ilgili bakanlık tarafından onaylandığını duyurdu.

Uzun süredir üzerinde çalışılan bir proje olduğunu belirten Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, proje ödeneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde uzun süredir çalışmakta olduğumuz, ilçemizin çehresini değiştirecek, Millet Bahçemizin ödeneğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her projede olduğu gibi bu Mega projemizde de, desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Dr Nazım Maviş'e, İl Başkanımız Uğur Giresun'a İlçe Başkanımız Turan Yıldırım'a sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Türkeli'nin Yılanlık mevkisindeki 35 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi'nde, mesire alanları, çay bahçesi, çeşitli oyun grupları, oturma grupları, süs havuzları ve peyzaj düzenlemeleri yer alacak.

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