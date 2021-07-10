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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatif Başkanı Nihat Demircan, güven tazeledi

İHA

Kooperatif Başkanı Nihat Demircan, güven tazeledi

Sinop Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'nda tekrar başkanlığa seçilen Nihat Demircan güven tazeledi.
Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 201820192020 Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulu, Gündoğumu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.
Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda divan heyeti Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz, Türkeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Satı Gürel ve Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz’dan oluştu.
Davetlilerle yakından ilgilenen Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Demircan, genel kurulda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
“26 Mart 2016 tarihinde göreve geldiğimiz günden bugüne kooperatif yönetimi olarak devraldığımız kooperatifimizi siz değerli ortaklarımızın desteği ile hızla iyileştirerek daha iyi yerlere taşıdık. Devraldığımızda 6,5 milyon olan plasmanımızı bugün 53 milyon seviyesine, 196 olan ortak sayımızı hızla büyüterek 535 seviyesine yükselttik. Son 2 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen kovid19 salgını nedeniyle ekonomimiz olumsuz etkilenmiş, esnaflarımız zorlu bir süreçten geçmiştir. Pandeminin etkisi ile ülkemiz genelinde kısıtlamalara gidilmiş, esnaflarımız dükkanlarını açamamıştır. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de kooperatifimiz esnaflarımızın yanında olmuş, ihtiyacı olan ve kooperatifimize başvuran tüm ortaklarımıza ivedilikle kredi kullandırılmıştır. Ayrıca kooperatifimiz, pandemi döneminde merkez birliğimizin genelgesi çerçevesi kapsamında 9 ortağımıza yapılandırma uygulayarak, 85 bin lira gecikme faizini silmiştir. Bildiğiniz gibi, Otogar mevkiinde yer alan kooperatifimiz hizmet binamızı 2017 Olağan Genel Kurulunda sizlerin onayını alarak Sinop Üniversitesi'ne kullanma hakkını devretmek için yetki almıştık. Fakat bu durum insanlar arasında yanlış anlaşılmalara sebep olmuş. Kooperatifimiz hizmet binamız, Türkeli Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin mülküdür. Dolayısıyla siz değerli ortaklarımızındır. Bizim, Kaymakamlık ve Sinop Üniversitesi ile yaptığımız protokol gereğince, kooperatif hizmet binasına yapılan ve yaptırılan her türlü onarım, tadilat ve iyileştirmeler bedelsiz olarak kooperatife teslim edilecektir.”
Yapılan konuşmanın ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Nihat Demircan tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Genel Kurulun ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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