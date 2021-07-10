– Sinop’ta yaşanan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu koca eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayda 1 kişi de yaralanırken, saldırgan koca gözaltına alındı.

Olay, Ufuk Sokak üzerinde bir evin önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.’yi (24) evde bıçakla yaraladı. Olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklandı.

Olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipleri yaralı erkek A.R.A.’yı evin önünde yerde yatarken görürken, yaralı eş M.M.’yi ise evde kanlar içinde buldu. Bıçaklayan koca M.V.M. ise olay yerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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