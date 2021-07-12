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Sinop’ta horoz gibi öten tavuk gibi yumurtlayan horoz uzmanlarca incelenecek

İHA

Sinop’ta horoz gibi öten tavuk gibi yumurtlayan horoz uzmanlarca incelenecek

– Sinop’ta 2 aydır her gün yumurtlayan horoz yetkililerinde dikkatini çekti. Kendisine bilgi verilen Hüseyin Aslan horozun incelenmesi için dilekçe yazdı.
Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan’ın yaklaşık 9 ay önce ferikten aldığı horoz her sabah ötüşüyle Aslan'ı uyandırırken her gün yumurtlayarak da şaşkına çeviriyor. 2 ay önce horozun ötüşünün ardından yem vermek için kümese giden Hüseyin Aslan horozu folluğa yatmış olarak gördü. İlk anda durumu anlamayan Aslan, horoz kalktığında ise altındaki yumurtasını fark etti. O günden sonra horoz her gün yumurtlamaya başladı.
İHA’nın durumu haberleştirmesinin ardından horoz yetkililerinde dikkatini çekti. Sinop Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu horozun sahibi Hüseyin Aslan’la görüştü. Aslan’ı evinde ziyaret eden Karakaş ve Tanrıkulu horozu ve yumurtasını da yakından gördü. Daha önce horozunun yumurtlamasından ötürü şaşkın olduğunu ve yetkililerden bilgi istediğini dile getiren Aslan’a bu ziyaret ile inceleme yapılabilmesi için gerekli bilgi verildi. Hüseyin Aslan bunun üzerine bir dilekçe yazdı. Horozun incelenmesi için yazılan dilekçenin ilgili kurum ve uzmanlara iletileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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