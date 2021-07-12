Sinop’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop’ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.’yi (24) evde bıçakla yaralamış, olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklanmıştı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.