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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

İHA

Sinop’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Sinop’ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sinop’ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.’yi (24) evde bıçakla yaralamış, olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklanmıştı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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