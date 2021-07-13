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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ayhan: “9 günlük bayramda 1 milyon turist bekliyoruz”

İHA

Başkan Ayhan: “9 günlük bayramda 1 milyon turist bekliyoruz”

– Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 9 günlük bayramda 1 milyon turist beklediklerini söyledi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Sinop Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından karşılanan Nazlıaka makamdan Başkan Ayhan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Sinop’la ilgili düşüncelerini paylaşan Nazlıaka, “Sinop’a anlam yüklüyoruz ve seviyoruz. Çok güzel bir şehir. Dünden itibaren insanlarının sıcaklığıyla bizleri kucakladı” dedi.
İyi düşünceleri için teşekkür eden ve Sinop’un turizm hedefleri ve kısıtlılıklarından bahseden Barış Ayhan, “Biz buraya gelen herkesi bir turizm elçisi olarak görüyoruz. Biz bundan 50 yıl önce hedefi eğitim, kültür, turizm kenti olarak koymuş bir kentiz. Normalde yazın ortalama 300 bini buluyoruz. Normal nüfusumuz belediye sınırları içerisinde merkez nüfusu 53 bin. Ayrıca 12 bin üniversite öğrencimiz var. 9 günlük tatilde 1 milyon turist bekliyoruz. Önce bir kara kara düşünüyoruz nasıl olacak bu işin içinde nasıl çıkacağız diye çünkü 53 bin nüfusa göre organize edilmiş bir organizasyon şeması, ona göre bir makine parkı, ona göre personel, ona göre bütçe var. Biz bu 53 bin kişiye göre planlanmış bir organizasyonla 1 milyon kişiye 9 günde hizmet vereceğiz. Yaz ortalamamızda 300 bin. Biraz işimiz zor ama çok keyifli” diye konuştu.

"Hedefim yeni bir kent kurup bu kenti boşaltmak"
Nazlıaka'nın sorusu üzerine Belediye Başkanı olduğu süre içinde hayata geçirmek istediği kent için en büyük hayalini paylaşan Başkan Ayhan, “31 Mart seçimlerinde Sinop’un 4 tane köyü mahalle oldu. Nüfusu Sinop’un nüfusunun 5’te 1’i fakat yüz ölçümü Sinop’un yüz ölçümünün 2 katı. Çok geniş bir coğrafya. Ve Sinop’un tek hinderlandı burası. Sinop bir yarım ada olduğu için o yarımadayı anakaraya bağlayan bölgede 4 tane köy var yan yana. Onlar şimdi Sinop’a dahil oldu. Onlarla ilgili 25 binlik planların da revizyonlarını yaptırıyoruz. binlik, 5 binliklerini de akabinde yapacağız. Benim hayalimdeki belediye başkanıyken yapmak istediğim şey Murat Karayalçın’ın Batıkent’te yaptığının bir benzerini bu 4 mahallede yapmak. Burası 7 bin yıllık bir kent. Kalebend bir şehir. Dünya’da çok özel kentlerden birisi aslında burası. Bir Dubrovnik gibi mesela. Ama biz o tarihin üzerinde oturuyoruz şu anda. Altımız kaynıyor. Altımızda mücevher var. Tarihi Kentler Birliği üyesi bir kentiz. Ben istiyorum ki 4 yeni mahallede aynı Karayalçın’ın Batıkent’te yaptığı gibi bir modelle orada bir kent kurup bu kenti boşaltmak. Yani orada bir cazibe merkezi oluşturup site şeklinde tüm sosyal donatılarını içinde barındıran evler orada üretip bu Sinop’un insanının oraya gidip orada yaşamasını sadece eğlenmek için, ticaret yapmak için, alışveriş yapmak için buraya gelmesini sağlayacak bir yapı. Böyle iki kutuplu bir kent kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Görüşme sonrası karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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