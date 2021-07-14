Türkeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

TürkeliÇatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 34 DNJ 699 plakalı otomobil ile VD 115 154 yabancı plakalı otomobil TürkeliÇatalzeytin karayolu Moğanaltı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yaralanan Hazal Ü. (14) ve Aysel G. (50) olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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