15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit düşen Sinoplu Üniversite Öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2016’da darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe’de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı.

Düzenlenen anma töreninde, 15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün özgeçmişi okundu. Ardından Kuranı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam eden törende, tüm şehit ve gazilere dua edildi. Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Ömer Can Açıkgöz’ün kabrine karanfil bıraktı.

Düzenlenen anma törenine, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli ve Ayancık protokol üyeleri, şehit ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, ziyaret programı kapsamında Sinoplu 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün ailesine de ziyarette bulundu.

Ziyarete, Türkeli ve Ayancık protokolü de eşlik etti.

