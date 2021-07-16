Sinop’ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu

İHA

Sinop’ta demokrasi nöbetinde mehteran coşkusu

– Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tutulan demokrasi nöbetinde mehteran takımı gösterisi coşkulu anlar yaşattı.
15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Sinop halkı yeniden demokrasi nöbeti için alanı doldurdu. Demokrasi, milli birlik ve beraberlik nöbeti tutan vatandaşlar bu yıl ‘Türkiye geçilmez’ sloganıyla bir araya geldi.
‘Demokrasinin yanındayız’ mesajının bir kez daha verildiği gecede vatandaşlar için hazırlanan programlarda sürüyor. Protokol konuşmaları, sinevizyon gösterisi ve şiir dinletilerinin ardından gecenin en merakla beklenen kısmına gelindi. İlk olarak Yapılan mehteran gösterisi ile tüm katılımcıların coşkusu zirve yaptı.
Isparta Erenler Mehteran Takımı alanı marşlarla inletti. Kuruluş Osman dizisi oyuncularında Bilal Emre Karakaş’ta kılıcıyla onlara eşlik etti. Vatandaşlar telefonlarıyla bu anları kaydetti. Mehteran gösterisi esnasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sporcuları alana girerek sancağı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’na teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
YEREL HABERLER Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
Sinop’ta demokrasi nöbeti başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta demokrasi nöbeti başladı
Sinop’ta demokrasi yürüyüşünde 120 metrelik Türk bayrağı açıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta demokrasi yürüyüşünde 120 metrelik Türk ...
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
Sinop’ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Sinop’ta gaziler çocuklarla bir araya geldi
Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için koştular
YEREL HABERLER Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için koştular
Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Türkeli’de köprü inşaatının temeli atıldı
YEREL HABERLER Türkeli’de köprü inşaatının temeli atıldı
Sinop’ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
YEREL HABERLER Sinop’ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' ...
Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik içleri, kullanılmayan bidonlara dikkat
YEREL HABERLER Sivrisinekler kabus olmasın: Saksı altlıkları, lastik ...
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı’dan 'cezaevi' açıklaması
YEREL HABERLER Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı’dan 'cezaevi' ...
Türkeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Türkeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı