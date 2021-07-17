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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi

İHA

Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış ve temel atma törenlerinin ardından Sinop Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Esnaflara hayırlı işler dileyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, faaliyet alanları hakkında onlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla diyalog kuran Varank, onların sorunlarını dinledi. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı ile mesleki eğitim ve çıraklık merkezine de uğrayan Varank burada da esnaflarla buluştu. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Bakan Varank’a 15 Temmuz şehidi olan ağabeyi İlhan Varank’ın ahşaba kazınmış bir portresini hediye etti.
Sinop Valiliğini de ziyaret eden Mustafa Varank, burada Vali Erol Karaömeroğlu ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Varank, Delta V atış alanına gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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