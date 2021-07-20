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Vali Karaömeroğlu: "Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan 3 ilden biri olmaya doğru gidiyoruz"

İHA

Vali Karaömeroğlu: "Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan 3 ilden biri olmaya doğru gidiyoruz"

– Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Kurban Bayramı’nın 1. gününde emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaştı. Vatandaşlara bayram için uyarılarda da bulunan Karaömeroğlu, “Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan 3 ilden biri olmaya doğru gidiyoruz. Bu konuda vatandaşımızın rehavete kapılmamasını temenni ediyorum” dedi.
Merkez İlçe Jandarma Karakolu ile İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu’nu ziyaret eden Vali Karaömeroğlu burada görevli personeli ‘bayramınız mübarek olsun’ diyerek selamladı. Vali Karaömeroğlu’na ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne vekalet eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Er eşlik etti. Vali Karaömeroğlu ziyaretlerinde jandarma ve emniyet personeline telsizle bayram tebrik mesajı gönderdi.
Korona virüsü pandemisi nedeniyle tedbirin bayramda elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Vali Karaömeroğlu, “Tüm Sinoplu hemşehrilerimizin Allah’a teslimiyetin, yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, dostluğun simgesi Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban Bayramımızın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de geçmiş haftalara göre vaka sayılarında artış var. Tüm hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz. Tedbiri elden bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Çok yakın akraba dışında toplu bayram ziyaretleri, yemek ve benzeri organizasyonlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Sinop vaka oranlarında biliyorsunuz çok düşük rakamlara düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan 3 ilden biri olmaya doğru gidiyoruz. Bu konuda vatandaşımızın rehavete kapılmamasını temenni ediyorum. Tedbiri elden bırakmasınlar, bayram ziyaretlerinde maske, mesafe, hijyen kurallarına uysunlar. Ancak bu mücadeleyi birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.

Vatandaşların aşılamaya destek vermesini isteyen Karaömeroğlu, “Aşılama oranlarımız yüzde 6465 seviyelerinde. Yoğun caddelerde de, pazar yerlerinde de aşı yapan birimlerimiz mevcut. İnsanlarımızın aşı konusunda biraz daha istekli ve arzulu davranmalarını bekliyoruz. Ne kadar çabuk yüzde 80’lere ulaşırsak il olarak bağışıklık oranımız o kadar yüksek olur. Normal hayatımıza da o kadar erken dönmüş oluruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Vali Karaömeroğlu İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde bayram için drone ve radar uygulamaları dahil tüm trafik tedbirlerini de aldıklarını ve bayramda kazaları önlemek üzere emniyet ve jandarma personelinin görev aldığını belirtti.

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