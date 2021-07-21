NATO gemileri Sinop’ta

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu2’de (SNMCMG2) görevli gemiler Sinop’a geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın arama gemisi TCG Akçakoca (M268), Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait ROS Lt. Lupu Dinescu (25) ve İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait ESPS Rayo (P42) sabah saatlerinde Sinop Limanı’na demirledi. SNMCMG2’de görevli 4 gemiden 3’ü bugün Sinop’taydı. Ziyaretin nedeni ve süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.