Sinop’ta bayram yoğunluğu

– Sinop, Kurban Bayramı'nda hareketli günler yaşıyor. Tatil ve konaklama için gelenlerle günübirlik ziyaretçiler şehre akın ediyor.

Şehirde oteller yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Çevre illerden ve ilçelerde yaşayan Sinoplulardan şehre büyük bir ilgi var. Turistler ve günübirlikçilerin uğrak yerleri sahiller ve turistik mekanlar. Şehir manzarasını izlemek için Sinop Kalesi surlarına çıkılıyor. Sahilde açılan turistik büfelerde el emeği ürünlere göz gezdiriliyor. Serinlemek içine şehrin uzun sahilleri tercih ediliyor. Bayramda şehirdeki yemeiçme sektörü ve giyim mağazaları da yoğun bir şekilde çalışıyor. Trafikte yoğunluktan nasibini alıyor. Zaman zaman trafikte yavaşlamalar ve uzun kuyruklar meydana geliyor. Sinop her anlamda bayram yoğunluğunu yaşıyor.

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