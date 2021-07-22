Sinop Cezaevi’nden çıkan sanat: Kotracılık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Cezaevi’nden çıkan sanat: Kotracılık

İHA

Sinop Cezaevi’nden çıkan sanat: Kotracılık

– 1950'li yıllarda Sinop Cezaevi'nde yatan iki mahkum tarafından başlatılan kotracılık mahkumların cezaevinden çıktıktan sonra da Sinop'ta kalarak bu sanatı devam ettirmeleri ile şehrin simgesi haline geldi.
Eski mahkumların yanlarında çalışan çıraklara da kotra yapımını öğretmeleri neticesinde bu el sanatı il merkezinde hızla yayıldı. Şehre gelenlere hediyelik eşya olarak sunulan kotralar zamanla ünlenerek, il dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlandı. Yurt içi ve yurt dışından talep gören kotracılık Sinop’a özgü bir ürün haline geldi. Yapımı oldukça meşakkatli olan kotralar kütük halinden başlayarak adım adım son şeklini alıyor. Bu sanatı devam ettirenler el işçiliği ile üretimlerini gerçekleştiriyor.
Kardeşleriyle birlikte bu işi yapan Ceyhun Bilgici, “Bu sanatın geçmişi 1950 yıllarına dayanıyor. 1950 yılında cezaevinde bir mahkum bunları cezaevinde yapmaya başlıyor. Daha sonra genel aftan yararlanan mahkum dışarı çıkıyor ve dışarıda da bu işe evinin altında küçük bir dükkanda devam ediyor. Tabi ondan sonrasında burada yapan bazı büyüklerimiz var. Biz de onların yanında belli bir sene çalıştık. Daha sonrasında bu işi kendimiz yapmaya karar verdik ve oradan ayrıldık. Bu işi biz yurtiçi ve yurtdışına pazarlıyoruz. 2 kardeş sanayide, bir kız kardeşim dükkanda olmak üzere 3 kardeş başladık bu işe devam ediyoruz” dedi.
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte talebe yetişmekte zorlandıklarını belirten Bilgici, “Şimdi sezonumuz geldi. Sezonda istekler biraz daha arttığı için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ürünleri yetiştirmekte de biraz zorlanıyoruz. Günlük modeline göre değişiyor. Mesela günde 150 tane yaptığımız model de var. 20 tane yaptığımız model de var. Modelin işçiliğine göre değişiyor. 150 adet olan bir ürünü bitirmemiz en az 3 günü buluyor. 1 günde ancak kesim, boya ve dolgularıyla uğraşıyoruz. Daha sonra bu iş bağlamaya geliyor. Daha sonra tekrar vernik ve bir sürü aşaması var. En son şeklini dükkanda bez kesimi, şerit çekimi, boyası rötuşları gibi süslemelerini yaparak veriyoruz. Türkiye’de tek Sinop’ta yapılıyor bu sanat. Başka illerde hobi olarak yapan vardır ama tabii ki bu kadar çeşit yoktur. Bizde 4050 adete yakın çeşit var. Karadeniz’e özgü gemiler ve kendi tasarladığımız göze hoş gelen modellerimiz var. 10 TL’den başlıyor 1500’e kadar hatta özel yapımlarda 34 bin TL’ye kadar yapımına işçiliğine göre fiyatlar değişebiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli’de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Türkeli’de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Sinop’ta bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Sinop’ta bayram yoğunluğu
NATO gemileri Sinop’ta
YEREL HABERLER NATO gemileri Sinop’ta
Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
YEREL HABERLER Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
Sinop’ta saman tarlasında yangın
YEREL HABERLER Sinop’ta saman tarlasında yangın
Vali Karaömeroğlu: "Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan 3 ilden biri olmaya doğru gidiyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaömeroğlu: "Karadeniz Bölgesi'nde en fazla ...
Sinop’ta acemi kasaplar hastaneye akın etti
YEREL HABERLER Sinop’ta acemi kasaplar hastaneye akın etti
Mutlu kent Sinop’un nüfusu 4’e katlandı
YEREL HABERLER Mutlu kent Sinop’un nüfusu 4’e katlandı