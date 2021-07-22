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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen kurtarıldı

İHA

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen kurtarıldı

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Sinop'un Akliman sahilinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Denizdeki fırtına nedeniyle yapılan uyarılara rağmen denize giren Ayşe U., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Yeğenini kurtarmak için denize giren Erdal T. de sert dalgalara kapıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar durumu fark ederek Erdal T. ve Ayşe U.’yu 2 dakika içinde denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye ilk müdahalesini yapan cankurtaranlar Doğukan Yılmazer, Mehmet Çakır, Oğuzcan Tosun, Erdem Çavdar ile Uğray Ulukan ve cankurtaran şefi Kasım Arda Yılmazer yaşanabilecek bir faciayı önledi. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Erdal T. sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Ayşe U. da yürüyerek ambulansa alındı. 2 kişi tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Cankurtaran Doğukan Yılmazer, “Havanın uygun olmadığını yaptığımız devriyelerle vatandaşlarımıza sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Ama ne kadar da devriye atsak, ilgilensek, insanları bilgilendirmeye çalışsak, insanlara bir şeylerin gerçekten tehlikeli olduğunu aşılayamıyoruz. Yaşayarak görüyoruz. Keşke yaşanmasaydı. Az önce çok kötü bir olay başımıza geldi. Bir baba kızını kurtarmak için denize giriyor ama kendi canını da hiçe atarak, kendi canını kaybedebilirdi. Arkadaşlarımın görmesiyle birlikte diğer cankurtaran arkadaşlarımla beraber suya dalış yaptık. Sağ salim 2 dakikadan kısa bir sürede boğulan vatandaşlarımızı sudan çıkardık. Biz görevimizin başındayız. Görevimizi icra ediyoruz. Ama vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Lütfen bu havalarda Sinop’umuzun güney cephesini kullansınlar. Kuzey cephesinde bu tarz havalarda denize girmesinler. Biz ne kadar elimizden geleni yapsak da birer süper kahraman değiliz. Herkese yetişemeyiz. Kendi can sağlıkları için lütfen uyarıları dikkate alsınlar” dedi.
Cankurtaran şefi Kasım Arda Yılmazer de vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını, dalgalı olduğu zaman denize girmemelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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