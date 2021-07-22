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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu

İHA

Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu

– Bayramda turist akınına uğrayan Sinop’ta yollar çileye dönüştü. Yüzlerce araç şehre girebilmek için 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sinop Kurban Bayramı tatili nedeniyle son zamanları en hareketli günlerini yaşıyor. Turistler ve günübirlik şehre gelenler nüfusu bir hayli artırdı. Şehirde kafe ve restoranlar tıklım tıklım hale gelirken, turistik bölgelerdeki kalabalık ve yollardaki yoğunlukta dikkat çekiyor.
Şehir bayramın üçüncü gününe de yoğun bir şekilde başladı. Şehre gelenler ve kentin yerlileri günü sahil bölgelerinde geçirdi. Şehre gelişler akşam 6 sıralarında dahi şehre gelişlerin olduğu görüldü. Bu saatlerde Sinop’tan ayrılış istikametinde yollar boşken, giriş istikametinde ise uzun araç kuyruğu meydan geldi.
Fatih Caddesi Bostancılı 18.Sokak mevkisinden İl Emniyet Müdürlüğü önüne oradan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mevkisine devamında Cumhuriyet Caddesi ve Sakarya Caddesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Yüzlerce araç şehre yürüyüş hızında ilerleyebildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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