Seyyid Bilal Türbesi’ne inanç turizmi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyyid Bilal Türbesi’ne inanç turizmi

İHA

Seyyid Bilal Türbesi’ne inanç turizmi

– Seyyid Bilâl Türbesi ve bitişiğindeki Cezayirli Ali Paşa Camii Sinop’un önemli manevi değerlerinden birini oluşturuyor. İnanç turizminden de pay alan tarihi mekana bayram için şehre gelenler akın ediyor.
Yaz sezonunun başlamasıyla yeme içme mekanları, konaklama tesisleri, tabiat parkları, tarihi alanlar ve sahiller gibi cami ve türbe ziyaretleri de hareketlendi. Sinop'un Eyüp Sultan'ı olarak görülen Seyyid Bilâl Türbesi ve bitişiğindeki Cezayirli Ali Paşa Camii’de bundan nasibini aldı. Şehre gelenler türbeyi ziyaret etmeyi ve Hz. Muhammed’in (sas) 4. kuşak torunu olan Seyyid Bilal hazretlerine dua etmeyi ihmal etmiyor.
Ayancık ilçesinden gelen Muzaffer Aslan’da (72), bayram için İstanbul’dan gelen akrabalarını buraya getirmiş. Seyyid Bilal hazretlerinin hikayesinden oldukça etkilendiğini belirten Aslan, bu yüzden akrabalarının da cami ve türbeyi görmesini istemiş.
Kimi zaman duraksayarak duygulu anlar yaşayan Aslan bu hikayeyi şöyle aktarıyor: “İstanbul’u fethetmeye giderek deniz azıyor. Buraya sığınmak istiyorlar. O anda da buradaki kavim yabancı bir kavim. Daha doğrusu Hristiyan kavmiymiş galiba. Onlarla burada savaşa giriyorlar. Onlar Seyyid Bilal’in kafilesini buraya sokmak istemiyorlar. O sırada Seyyid Bilal’in kelle uçuyor. Kelleyi koltuğuna alıyor buraya doğru gelirken camdan bir bayan görüyor bunu: ‘Aa adama bak’ diyor, ‘Kelleyi koltuğuna almış gidiyor’ diyor. Adam şak diye düşüyor burada. Buradaki kavminde komutanı tekfurmuş. Seyyid Bilal’in kelle koltukta buraya geldiğini görünce yanlış yaptığını anlıyor. Diyor ki, ‘Seyyid Bilal’in türbesini buraya yapın benim mezarımı da türbenin giriş kapısına gömeceksiniz’. Günahlarının bu şekilde affedilmesini istiyor. Tabi bizim dinimize göre türbe çiğnenmesi olmadığı için, günah olduğu için sonrakiler o kapıyı kapatıp, caminin içinden kapıyı açıyorlar. Bu şekilde tekfurun üzerine basılmamış oluyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta pitbull dehşeti
YEREL HABERLER Sinop'ta pitbull dehşeti
Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu
YEREL HABERLER Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen kurtarıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen ...
Kurban sonrası sahilde mangal sefası
YEREL HABERLER Kurban sonrası sahilde mangal sefası
Sinop’ta kum zambakları çiçek açtı
YEREL HABERLER Sinop’ta kum zambakları çiçek açtı
Sinop’a fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Sinop’a fırtına uyarısı
Sinop Cezaevi’nden çıkan sanat: Kotracılık
YEREL HABERLER Sinop Cezaevi’nden çıkan sanat: Kotracılık
Türkeli’de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Türkeli’de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Sinop’ta bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Sinop’ta bayram yoğunluğu
NATO gemileri Sinop’ta
YEREL HABERLER NATO gemileri Sinop’ta
Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu
YEREL HABERLER Kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu