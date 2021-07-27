Sinop’ta hortum paniği

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı Sinop’u vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklerin aktığı şehirde denizde hortum oluştu. Yağışla birlikte bazı noktalarda rögarlarda yaşanan tıkanıklıklar yolları göle çevirdi.

Karakum açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Sağanak yağış şehir içi ulaşımda da aksaklıklara sebebiyet verdi. Doğu Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerinin etkisiyle birçok şehir gibi Sinop’ta diken üstündeydi. Sabah saatlerinden itibaren şehrin yağmurla sınavı başladı. Çeşitli noktalarda rögarlar tıkandı. Buna bağlı olarak cadde ve yollar göle döndü. Bu ortamda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Sinop Belediyesi ekipleri de tam kadro yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahaya çıktı. Tıkalı rögarların açılması ve yaşanan olumsuzluklara hızlı müdahale edilebilmesi için ekipler çalışma yürüttü. Şehirden şu ana kadar su baskını ve taşkın haberi gelmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.