'Türkeli Panayırı'na korona engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Türkeli Panayırı'na korona engeli

İHA

'Türkeli Panayırı'na korona engeli

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel Tarihi Türkeli Panayırı'nın bu yıl yapılmayacağını duyurdu.
Yaklaşık 1,5 yıldır ülke genelinde yaşanan Kovid19 salgınından dolayı esnafların ekonomik anlamda oldukça etkilendiğini belirten Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, “İlçemizde her yıl sürdürdüğümüz geleneksel Tarihi Türkeli Panayırımızı, son günlerde artan covid19 vaka artışı ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde hizmet veren esnaflarımızın da pandemi koşullarından dolayı ekonomik anlamda etkilenmesini göz önünde bulundurarak, bu yıl panayır yapmama kararı aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi, 4. kez ‘Yılmaz’ dedi
YEREL HABERLER Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi, 4. kez ‘Yılmaz’ ...
Sinop'ta hortum Özel İdare'yi vurdu
YEREL HABERLER Sinop'ta hortum Özel İdare'yi vurdu
Sinop’ta akıma kapılan inek telef oldu
YEREL HABERLER Sinop’ta akıma kapılan inek telef oldu
Sinop’ta hortum paniği
YEREL HABERLER Sinop’ta hortum paniği
Sinop'ta denizdeki hortum kamerada
YEREL HABERLER Sinop'ta denizdeki hortum kamerada
Türkeli-Ayancık yolunda kaza: 1'i bebek 6 yaralı
YEREL HABERLER Türkeli-Ayancık yolunda kaza: 1'i bebek 6 yaralı
Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
YEREL HABERLER Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon ...
Plajda gezen inekler gülümsetti Sinop’ta inekler sahilde insanlarla güneşlendi
YEREL HABERLER Plajda gezen inekler gülümsetti Sinop’ta inekler ...
Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır gemilere rehberlik ediyor
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk olan deniz feneri 78 yıldır ...
Ay-yıldızlı sürü Sinoplu genç çiftçi vatan sevgisini koyunlarına yansıttı Bir bakan bir daha bakıyor
YEREL HABERLER Ay-yıldızlı sürü Sinoplu genç çiftçi vatan sevgisini ...
Tırı süsleyip, gelin arabası yaptı
YEREL HABERLER Tırı süsleyip, gelin arabası yaptı