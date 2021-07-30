Sinop’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Sinop’ta meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, SinopBoyabat karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Sinop yönüne gitmekte olan Ünal Tekin (58) idaresindeki 26 UD 283 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerden yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ağaçlık alana düşüp ters dönen otomobildeki sürücü Ünal Tekin ile Şengül Tekin (52) yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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