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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli’de ilginç olay

İHA

Türkeli’de ilginç olay

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobili ile park edilen araçtan inen çocuğun içinde ateş olan küle basmasıyla iki ayağı feci şekilde yandı.
Avusturya’dan tatil için Sinop’un Türkeli ilçesine gelen 65 yaşındaki Cemal Kaya, aracıyla park ettiği yerde talihsiz bir olay yaşadı. Araçtan inen 5 yaşındaki torunu Elif Kaya, araçtan indiği sırada içinde ateş olan küle basmasıyla iki ayağı feci şekilde yandı.
65 yaşındaki gurbetçi Cemal Kaya, yaptığı açıklamada, “Aracımla, Şehit Fehmi Tan Sokak'ta çöp konteyneri yanında bulduğum alana aracımı park ettim. Yanımda eşimle birlikte kızım ve torunlarım da vardı. Orada bulunan bir iş yerine uğradım ve dönüşte 5 yaşındaki torunum Elif Kaya’nın çığlığı ile karşılaştım. Şoke oldum. Torunum araçtan inerken kum birikintisi zannettiği içinde ateş bulunan küle basması sonucu ayağı feci şekilde yandı. Torunumu, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Burada torunumun iki ayağında 4. derece yanık olduğu tespit edildi” dedi.

“Şehrin merkezinde araç patlayabilirdi”
Kaya, “Kimin bu külleri bilinçsizce ve resmen yola kadar saçılmış haldeki külleri bırakmışsa bulunması için polise şikayette bulundum. Günümüz Türkiye'sinde böyle bir olay yaşanmamalı. Bu olayın bizim başımıza gelmesi de ayrı tesadüftü. Böyle bir olay yaşanmasaydı ve fark etmeseydik o küldeki ateş park ettiğim aracımda patlama meydana getirecekti. Burası şehrin merkezi. Belki de birilerinin daha canı yanacaktı. Biz bunu ucuz atlattık sayıyoruz ama böyle büyük bir tedbirsizlik de cezasız kalmamalı” ifadelerini kullandı.

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